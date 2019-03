Ziggo lijkt binnenkort te beginnen met uitgave van 4k-mediabox

Ziggo heeft specificaties online gezet van de Mediabox Next, een mediabox die 4k-beeldmateriaal kan doorsturen. Ook zijn er hulppagina's over het systeem verschenen. Daarmee lijkt Ziggo binnenkort de mediabox te willen uitbrengen.

De specificatiepagina heeft het over een 4k-mediabox waarmee live-tv te kijken is en programma's online op te nemen zijn, en die over stembediening beschikt. Daarmee lijkt het te gaan om de eerder aangekondigde mediabox met ondersteuning voor 4k en hdr. De pagina geeft verder aan dat opnames op afstand te starten en stoppen zijn. Live-televisie en -opnames zijn op smartphones, tablets en computers te bekijken. Ook zijn er 'meer dan tachtig' apps te downloaden op de mediabox. Ziggo geeft Netflix, Videoland en YouTube als voorbeelden.

De Mediabox Next kan een resolutie van 4k met een kleurweergave van 10bit doorsturen op zestig frames per seconden. Het apparaat kan tegelijkertijd programma's opnemen, zolang de abonnee het maximum van vierhonderd uur aan online opslagruimte nog niet heeft bereikt. Verder beschikt de Mediabox Next over een hdmi2.0a-, een mini-scart-, een usb- en een ethernetaansluiting. Een componentaansluiting heeft de mediabox niet, een optische en 3,5mm-aansluiting wel.

De 4k-mediabox werd afgelopen september aangekondigd op zijn Tech Summit in Amsterdam. Toen werd nog gesproken over een uitgave van 'ergens in 2019'. De mediabox werkt op basis van het Horizon 4-platform, die moederbedrijf Liberty Global in Europa uit wil brengen. In het Verenigd Koninkrijk gebruiken twee miljoen klanten de 'V6 box', de Britse variant van Ziggo's Mediabox Next. De afgelopen jaren hebben bepaalde Ziggo-klanten de Mediabox Next kunnen uitproberen.