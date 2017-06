Ziggo brengt patch uit voor gedeeltelijk oplossen packet loss Connect Box

Ziggo is bezig met het uitbrengen van een patch die problemen met jitter en packet loss met de Connect Box gedeeltelijk moet oplossen. Dat laat het bedrijf weten aan Tweakers. Een patch die het probleem helemaal oplost volgt later.

In de desbetreffende topics op GoT klagen Ziggo-klanten erover dat de verschijnselen bij de Connect Box optreden. Dit zorgt bijvoorbeeld voor lag tijdens het gamen. Een woordvoerder van Ziggo zegt tegen Tweakers dat het bedrijf de nieuwe firmware uit heeft gebracht en aan gebruikers aanbiedt. "Daarmee wordt dit specifieke probleem gedeeltelijk opgelost. Intel werkt aan een verdere verbetering. Zodra een volledige patch beschikbaar is, zullen wij deze, na het eerst getest te hebben, ook aanbieden."

De problemen hebben te maken met de Intel Puma 6-chipset, die in de Connect Box, oftewel de Compal CH7465-LG, aanwezig is. Zoals onder meer The Register eerder berichtte, heeft de modem in sommige gevallen last van hoge latency. Volgens de site werkt Intel al langer aan een oplossing. In de VS leverde het gebruik van de chipset fabrikant Arris een rechtszaak op.

Volgens de Ziggo-woordvoerder hebben de meeste klanten last van packet loss door problemen met het rf-signaal. Een klein deel daarvan zou daadwerkelijk last hebben van de Intel-problemen. Het is nog onbekend wanneer Ziggo de volledige patch kan aanbieden.