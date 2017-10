Ziggo verwacht Connect Box-patch voor dos-lek in april 2018 uit te brengen

Ziggo verwacht in april 2018 een patch uit te brengen voor een kwetsbaarheid in de Connect Box van Compal. Door het lek is het mogelijk om een dos-aanval op het modem uit te voeren waardoor de internetverbinding wegvalt of onbruikbaar wordt.

Een woordvoerder van Ziggo laat desgevraagd aan Tweakers weten dat Intel inmiddels een patch heeft aangeleverd bij Compal, dat de Connect Box-modems aan Ziggo levert. De provider zegt dat als Compal de patch heeft getest zelf nog een controle te willen uitvoeren op modems in zijn eigen netwerk. Omdat dit enige tijd in beslag neemt, verwacht Ziggo de patch volgend jaar pas uit te kunnen brengen.

De problemen doen zich voor in apparaten met de Puma 6-chipset van Intel, die ook in de Connect Box, oftewel de Compal CH7465-LG, aanwezig is. Een anonieme bron zei eerder dit jaar tegen The Register dat het lek eenvoudig te misbruiken is en dat een modem voor de duur van de aanval onbruikbaar wordt. Ongeveer 200Kb/s via tcp of udp zou voldoende zijn om het lek op afstand te misbruiken. Het lek had onlangs een cve-nummer gekregen, maar dat is intussen weer ingetrokken.

Ziggo bracht in juli al eerder een patch uit die problemen met packet loss en jitter moesten oplossen, naast enkele andere door de provider gespecificeerde problemen.