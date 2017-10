Adobe vernieuwt Lightroom CC en hernoemt huidige versie naar Lightroom Classic

Adobe brengt een nieuwe versie van Lightroom CC uit met vergaande online-integratie en een interface die eenvoudiger zou moeten zijn. De huidige versie van Lightroom CC blijft bestaan en heet voortaan Lightroom Classic CC. Adobe stopt met het uitbrengen van Lightroom als los programma.

De nieuwe versie van Lightroom CC is van de grond af aan opgebouwd. De software voor Windows en macOS heeft een interface die eenvoudiger oogt, met bijvoorbeeld minder instelopties bij het importeren van foto's. Dergelijke aanpassingen moet het nieuwe Lightroom CC toegankelijker maken. Daarnaast is de cloudintegratie verder uitgebreid. Als foto's eenmaal geïmporteerd en geüpload zijn, kan het programma bewerkingen tussen apparaten synchroniseren, waardoor gebruikers op een ander apparaat kunnen doorgaan met het bewerken van foto's.

Bij het nieuwe Lightroom CC wordt de originele foto online opgeslagen, net als de bewerkingen in volledige resolutie. Bij de huidige versie van Lightroom CC staan bestanden lokaal en worden alleen kleine proxies online opgeslagen. Ook worden er bij het nieuwe Lightroom CC automatisch tags gegenereerd aan de hand van beeldherkenning. Lightroom CC is ook beschikbaar voor iOS- en Android-apparaten. Die app is nu meer toegespitst op het samenwerken met de nieuwe versie van Lightroom CC. Ook is er een webversie, die te gebruiken is in browsers.

Gebruikers van het huidige Lightroom CC kunnen die software blijven gebruiken. De naam verandert in Lightroom Classic CC. Ook deze versie krijgt verbeteringen; Adobe belooft met name verbeterde prestaties. Het programma zou sneller opstarten en ook importeren van foto's en genereren van previews moet sneller gaan. Ook krijgt het programma betere masking tools.

Adobe komt met een nieuw Lightroom CC-abonnement, gecombineerd met 1TB opslagruimte. Dat kost 12,09 euro per maand. Bij dit nieuwe abonnement zijn Lightroom Classic CC en Photoshop CC niet inbegrepen.

Het bestaande abonnementsmodel voor Photoshop en Lightroom verandert niet. Het Fotografielidmaatschap dat ook 12,09 euro per maand kost, blijft bestaan. Gebruikers krijgen voor dat bedrag nu toegang tot Photoshop CC, Lightroom Classic CC en het nieuwe Lightroom CC. De opslagruimte is hierbij echter beperkt tot 20GB. Het is wel mogelijk om dat uit te breiden naar 1TB, maar dan kost het abonnement 24,09 euro per maand.

Adobe brengt niet langer een losstaande versie van Lightroom uit voor de losse verkoop. Het in 2015 uitgebrachte Lightroom 6 is daarmee de laatste versie. Het programma krijgt nog tot het eind van dit jaar updates met ondersteuning voor nieuwe camera's en bugfixes. Daarna stopt de ondersteuning. Gebruikers kunnen daarna eventueel Adobe's gratis DNG-converter gebruiken om raw-bestanden van nieuwe camera's over te zetten naar het dng-formaat, om ze zo toch nog te kunnen openen in Lightroom 6.