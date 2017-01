Door Arnoud Wokke, donderdag 12 januari 2017 15:11, 6 reacties • Feedback

Softwarebedrijf Adobe heeft een video online gezet waarin het een spraakgestuurde interface voor een fotobewerkingsprogramma voor tablets laat zien. De softwaremaker zegt te werken aan zulke software voor mobiele applicaties.

In de dertig seconden durende YouTube-video is te zien hoe de software natuurlijke taal van de gebruiker, zoals 'make it square' op de juiste manier interpreteert. Daardoor kan hij zonder het scherm aan te raken of een andere vorm van input te gebruiken de foto bijsnijden en vervolgens posten op Facebook.

In de beschrijving zegt Adobe te werken aan een dergelijke interface voor mobiele applicaties. De spraakherkenning gebeurt lokaal of via een herkenningsdienst voor natuurlijke taal op een server, zo zegt het bedrijf. Adobe lijkt nog niet te hebben besloten of het deze functie zal inbouwen.

Spraakgestuurde interfaces zijn al enkele jaren in opkomst. Onder meer speakers als de Amazon Echo en Google Home gebruiken een interface die alleen met spraak werkt. Het werken met complexe applicaties, zoals de bewerkingsprogramma's van Adobe, gebeurt tot nu toe niet met spraak.