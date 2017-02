Door Arnoud Wokke, woensdag 15 februari 2017 18:06, 4 reacties • Feedback

Amazon en Google werken aan functies om hun slimme speakers Echo en Home te laten bellen. Er zijn echter nog veel vraagtekens over de functie, zoals hoe je moet ophangen of hoe gebruikers een alarmnummer kunnen bellen.

De functies om te bellen werken waarschijnlijk via voip en vermoedelijk via een gekoppelde smartphone, zo schrijft zakenkrant The Wall Street Journal. De functie zou de vaste telefoon voor mensen kunnen vervangen, zo vermoedt de krant. Met stemcommando's kunnen gebruikers contactpersonen of bedrijven bellen en vervolgens via de speaker spreken.

Het commando om op te hangen zou echter in het gesprek hoorbaar moeten zijn, omdat de speakers geen knoppen of een andere manier van input hebben om op te hangen. Daarnaast zou het vreemd zijn om altijd te bellen op een volume waarop het hoorbaar is voor andere mensen. Bovendien willen beide bedrijven het mogelijk te maken een gesprek voort te zetten op een ander apparaat, bijvoorbeeld een telefoon, maar dat is lastig in de praktijk te brengen.

Een andere hindernis is het bellen van noodnummers. Die functie is verplicht voor telefoondiensten waarmee gebruikers reguliere nummers kunnen bellen. Integratie met noodnummers is nog onderwerp van discussie, zeggen bronnen tegen de zakenkrant. Ook zouden gebruikers wellicht vinden dat hun privacy in het gedrang komt als zij bellen via een apparaat dat altijd geluid kan opnemen.

Beide bedrijven zouden de functie dit jaar willen introduceren. Het zou volgens bronnen van de krant de volgende logische stap zou zijn voor slimme speakers. Of de functie er komt en wanneer precies, weet de krant niet. Google en Amazon hebben nog niet gereageerd.