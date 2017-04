Door Joris Jansen, vrijdag 21 april 2017 10:20, 3 reacties • Feedback

Google Home heeft een update gekregen waardoor de slimme speaker ondersteuning biedt voor maximaal zes verschillende gebruikers en hun accounts. De speaker kan onderscheid maken tussen de verschillende stemmen van de gebruikers.

Google Assistant is in staat om de verschillende stemmen te herkennen door middel van een stemanalyse. Gebruikers moeten de woordencombinaties 'Ok Google' en 'Hey Google' elk twee keer opzeggen, waarna Google Home bepaalde kenmerken van de stemmen detecteert en opslaat. Dat heeft Google bekendgemaakt.

Elke volgende keer dat een gebruiker met zijn of haar stem wederom een van deze twee zinnen opzegt, zal het neurale netwerk van Google Home het stemgeluid vergelijken met de eerdere stemanalyse, zodat het apparaat weet om welke gebruiker het gaat. Deze vergelijking duurt volgens Google enkele milliseconden.

Deze nieuwe functionaliteit zorgt ervoor dat de speaker niet langer de beperking heeft dat alles wordt toegepast op één Google account. De luidspreker kan echter nog geen onderscheid maken tussen iemands werkaccount en privéaccount, zo bevestigde Google aan The Verge.

Een week geleden werd al duidelijk dat deze nieuwe functionaliteit geïntroduceerd zou gaan worden. De app van Google Home toonde toen een melding dat de speaker verschillende gebruikers kan onderscheiden. Nu dit is doorgevoerd, maakt dat functies mogelijk die nu om praktische en privacyredenen niet in de speaker zitten, zoals het aanmaken van agenda-items en het versturen van mails. Die functies zitten al wel in de Assistant zoals die draait op smartphones.

De update is donderdag geïntroduceerd in de Verenigde Staten en zal in de komende maanden beschikbaar komen in het Verenigd Koninkrijk. Wanneer de nieuwe mogelijkheden ook naar Nederland en België komen is niet duidelijk.

Google bracht zijn Home-speaker eind vorig jaar uit. Microsoft lijkt ook te werken aan de integratie van zijn digitale assistent Cortana in speakers. Beide gelden als concurrent voor de lijn Echo-speakers van Amazon. Tweakers zette onlangs Home en Echo tegenover elkaar in een round-up.