Microsofts Cortana en Amazons Alexa gaan elkaar helpen

Microsoft en Amazon werken eraan om elkaars digitale assistenten onderling te laten samenwerken. Vanaf eind dit jaar kunnen Alexa en Cortana elkaar oproepen, maar op termijn moet verdere integratie van functionaliteit over en weer volgen.

De samenwerking tussen Microsoft en Amazon op het gebied van spraakassistenten begon in mei 2016, schrijft The New York Times. Sindsdien werken beide bedrijven eraan om Alexa en Cortana met elkaar te laten communiceren.

In eerste instantie gaat die samenwerking niet verder dan het starten van Cortana via Alexa en vice versa, gevolgd door het stemcommando dat de gebruiker wil geven. Het uiteindelijke doel is dat de assistenten elkaar aanvullen. Als voorbeeld geeft Amazon de diepe integratie met Outlook van Cortana. Via Alexa moeten gebruikers in de toekomst dezelfde vragen als via Cortana beantwoord kunnen krijgen, bijvoorbeeld over afspraken in agenda's.

De ceo's van Amazon en Microsoft, Jeff Bezos en Satya Nadella, staan open voor samenwerking met Google en Apple om ook hun assistenten interoperabel te maken. Alexa is de meestgebruikte assistent en deze staat op Amazons eigen Echo-speaker, maar is daarnaast geïntegreerd in talloze producten van derde partijen. Cortana is verwerkt in Windows 10-pc's en komt ook naar speakers van andere fabrikanten. Details over hoe de samenwerking er in de praktijk uit komt te zien, zijn nog niet bekend. Microsoft en Amazon maken op woensdag de plannen officieel bekend.