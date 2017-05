Door Julian Huijbregts, maandag 8 mei 2017 10:25, 31 reacties • Feedback

Harman Kardon heeft een pagina voor zijn Invoke-speaker met Microsofts spraakassistent Cortana online gezet. De cilindrische smarthomespeaker met metalen behuizing moet in de herfst van dit jaar uitkomen.

Technische details over de Invoke heeft Harman Kardon nog niet bekendgemaakt. De pagina toont wel plaatjes van de speaker en noemt een aantal functies, zoals stembediening en het voeren van gesprekken via Skype. Het is nog niet bekend wat de speaker gaat kosten en in welke landen hij uitkomt. Microsofts stemassistent Cortana heeft nog geen ondersteuning voor de Nederlandse taal.

Microsoft zette eind vorig jaar al een teaser online waaruit bleek dat de audiofabrikant met een Cortana-speaker zou komen. Toen was er nog niets bekend over het uiterlijk. Er zijn nog geen andere smarthomespeakers met Cortana uitgebracht, maar het feit dat Microsoft geen eigen hardware uitbrengt, kan erop duiden dat verschillende fabrikanten met dergelijke speakers komen.

Google en Amazon hebben met de Home en Echo al smarthomespeakers uitgebracht voor hun spraakassistenten. Waarschijnlijk komt Apple dit jaar met een Siri-speaker. De aankondiging daarvan vindt wellicht plaats in juni, op Apples ontwikkelaarsevenement WWDC.