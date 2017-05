Door Arnoud Wokke, maandag 8 mei 2017 10:55, 17 reacties • Feedback

VodafoneZiggo komt later dit jaar met meer opties om een abonnement voor mobiele diensten en voor tv en internet thuis te combineren. De provider kondigt dat aan bij de kwartaalcijfers. De provider kwam onlangs met extra's voor afnemers van zowel mobiele als vaste diensten.

Ongeveer 25 procent van de Ziggo-klanten heeft mobiele diensten van Vodafone, dus de joint venture ziet daar een kans om klanten te winnen, blijkt uit de kwartaalcijfers. Daarom werkt het bedrijf aan dergelijke abonnementen. Nu al kunnen klanten hun Ziggo-abonnement koppelen aan een mobiel Vodafone-abonnement, waarbij ze onder meer dubbele data en een extra tv-pakket kunnen krijgen.

Het kunnen aanbieden van deze 'quad play'-abonnementen, waarbij klanten diensten voor vaste telefonie, internet en tv combineren met mobiele diensten, geldt als een van de redenen waarom Ziggo en Vodafone in Nederland zijn gefuseerd. Concurrent KPN biedt zulke abonnementen onder de naam Compleet al enkele jaren aan. Ook T-Mobile doet dat, al heeft het voor vast internet geen eigen netwerk.

Op het gebied van vaste diensten verloor VodafoneZiggo in de afgelopen maanden 4600 klanten, veel minder dan het verlies van bijna 40.000 klanten in dezelfde periode vorig jaar. De mobiele tak verloor meer dan 50.000 klanten. Dat kwam louter door prepaid, want het aantal mensen met een abonnement nam juist toe. Mobiele abonnees gaven wel per maand minder geld uit aan een abonnement.

De omzet van het fusiebedrijf kwam 2,3 procent lager uit dan de gecombineerde omzet van beide bedrijven in dezelfde periode vorig jaar. Het operationele inkomen kwam uit op 53,2 miljoen euro, een daling van ongeveer 30 procent ten opzicht van een jaar eerder. Het is de eerste kwartaalrapportage van VodafoneZiggo. Vodafone en Ziggo fuseerden begin dit jaar.