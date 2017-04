Door Olaf van Miltenburg, maandag 3 april 2017 09:32, 41 reacties • Feedback

Consumenten die zowel klant bij Ziggo als bij Vodafone zijn, krijgen een verdubbeling van de databundel, een extra tv-pakket naar keuze en een beveiligingspakket. Het gaat om de eerste extra's die de bedrijven aan klanten presenteren als gevolg van de joint venture.

Klanten van beide bedrijven die digitale tv en internet met een downloadsnelheid van minimaal 30 Mbit/s van Ziggo afnemen en minimaal één van de Vodafone Start-, Smart-, Scherp-, Red- of Black-abonnementen hebben, komen in aanmerking voor de extra's. Het aanbod geldt ook voor de zakelijke markt. In dat geval gaat het om de abonnementen Red Pro, Biz Basic, Business Basic en Red Business.

Abo-houders krijgen maandelijks een verdubbeling van hun databundel en ze kunnen zonder verdere kosten kiezen uit een van de tv-pakket Ziggo Movies & Series, Ziggo Sport Totaal en Ziggo Kids. Die laatste keuze kunnen klanten maandelijks wijzigen. Ten slotte krijgen klanten het Safe Online XL-beveiligingspakket van F-Secure, waarmee ze twintig apparaten kunnen beveiligen.

Ziggo en Vodafone gaan klanten die in aanmerking komen persoonlijk informeren. De bedrijven spreken van 'een eerste stap'. "Er wordt hard gewerkt aan nieuwe producten en diensten", zegt Marcel de Groot, directeur Consumentenmarkt bij VodafoneZiggo. Op 1 januari 2017 hebben Ziggo en Vodafone de oprichting van hun joint venture afgerond. De bedrijven blijven onder hun eigen naam actief.