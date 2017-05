Door Julian Huijbregts, donderdag 4 mei 2017 11:24, 7 reacties • Feedback

De Autoriteit Consument en Markt wil meer bevoegdheden om de Nederlandse telecommarkt strenger te kunnen reguleren. Dat is nodig nu er met Vodafone/Ziggo en KPN een duopolie dreigt te ontstaan, zegt directeur Telecom Johan Keetelaar in een interview met het AD.

Volgens Keetelaar bieden de huidige regels te weinig houvast om in te grijpen in een markt met twee dominante partijen. "Als wij aanwijzingen krijgen dat Vodafone/Ziggo en KPN de concurrentie verstoren, is dat juridisch zeer lastig aan te tonen", zegt hij.

De directeur Telecom van de ACM wil dat de bewijslast om marktmisbruik aan te tonen vermindert. Het doel is dat consumenten keuze houden uit meer dan twee aanbieders. Vodafone/Ziggo en KPN kunnen beide combinaties aanbieden van tv, internet, vaste telefonie en mobiele bundels. Daarbij geven ze kortingen en gratis extra's. "De vraag is of T-Mobile en Tele2 daartegenop kunnen", zegt Keetelaar.

De ACM zou strenger willen optreden en de twee grote spelers bijvoorbeeld verplichtingen willen opleggen. Het zou dan kunnen gaan om toegang tot netwerken of het ontbundelen van bepaalde producten. Optreden tegen extra's als het gratis sportkanaal met Formule 1 dat Ziggo aanbiedt, mag geen taboe zijn volgens Keetelaar. Een eenvoudiger standaardpakket met toevoegingen naar keuze, naast aparte pakketten voor sport heeft zijn voorkeur.

Telecomwaakhond ACM is afhankelijk van regels van de Europese Commissie. Die heeft ook een vetorecht en kan beslissingen van de ACM blokkeren. Volgens Keetelaar zijn in de meeste Europese landen de machtsposities nog steeds als vroeger, met één grote speler. De regelgeving vanuit Europa is daarom niet goed van toepassing op de Nederlandse markt.

Keetelaar zegt dat de ACM momenteel aan een nieuwe analyse van de telecommarkt werkt, die begin volgend jaar klaar is. Hij stelt dat de toezichthouder 'zo nodig de grenzen van zijn bevoegdheden' gaat opzoeken. Begin maart uitte de ACM haar zorgen over marktverstoring door de opkomst van quadplay-abonnementen. Een analyse wees toen al uit dat de introductie van de bundels het overstappen van klanten heeft verminderd.