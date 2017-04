Door Arnoud Wokke, dinsdag 18 april 2017 15:20, 41 reacties • Feedback

Submitter: sambalbaj

Kabelaar Ziggo is gestopt met de verkoop van mobiele abonnementen. Huidige klanten van de provider krijgen later dit jaar een aanbod om over te stappen naar Vodafone. Ziggo en Vodafone hebben sinds begin dit jaar een joint venture en vormen dus één bedrijf.

Ziggo verkocht tot in het paasweekeinde de mobiele abonnementen, maar op de site van Ziggo Mobiel staat nu een melding dat de kabelaar is gestopt. "Ziggo verkoopt geen eigen mobiele abonnementen meer. Waarom zouden we ook? We werken samen met Vodafone."

Vodafone en Ziggo vormen sinds begin dit jaar een joint venture en klanten die een vast abonnement bij Ziggo combineren met een mobiel abonnement bij Vodafone, krijgen extra's als dubbele data en korting tijdens de looptijd van het abonnement. Huidige klanten krijgen volgens de kabelaar later dit jaar een 'speciaal aanbod' om over te stappen op Vodafone. Wat dat precies zal inhouden, is vooralsnog niet bekend.