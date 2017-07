Ziggo zet Ziggo Mobiel-klanten vanaf september over naar Vodafone

Alle klanten met Ziggo Mobiel gaan vanaf september of oktober over naar Vodafone. De provider doet klanten de komende tijd een aanbod om al eerder over te stappen, naar onder andere Red Essential-abonnementen van Vodafone.

Verschillende tweakers melden op het forum een e-mail van Ziggo gehad te hebben met een persoonlijk aanbod. In sommige mails spreekt Ziggo ervan dat hun Ziggo Mobiel-abo in september automatisch overgaat naar Vodafone, voor andere is dat in oktober.

In de mail doet de aanbieder klanten het voorstel meteen over te stappen. Zo kreeg een user het aanbod van zijn Ziggo Familie-abonnement voor twee personen 27,50 euro per maand, met 3GB data en onbeperkt bellen/sms'en, over te stappen op twee keer Vodafone Red Essential (Special) van 12,50 euro per maand, met 6GB data en onbeperkt bellen/sms'en.

Een andere Ziggo-klant kon overstappen van Ziggo Mobiel Ruim 4G van 15 euro per maand, naar Vodafone Red Essential (Special) voor dezelfde prijs, waarbij zijn databundel zou verviervoudigen. Nog niet alle klanten hebben een aanbod gekregen, Ziggo doet dat waarschijnlijk in fases.

Ziggo biedt zelf al sinds april geen abonnementen voor Ziggo Mobiel aan, door de samenwerking met Vodafone. De beide bedrijven zijn een joint venture in Nederland begonnen voor mobiele abonnementen. De bedrijven rondden de oprichting van de joint venture begin dit jaar af.