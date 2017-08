VodafoneZiggo heeft ruim 630.000 klanten met gecombineerd abonnement

VodafoneZiggo heeft bekendgemaakt dat in totaal 633.000 huishoudens gebruikmaken van zijn abonnementen waarbij mobiele diensten worden gecombineerd met tv en internet. Dit meldt de provider bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

In totaal maken de bezitters van 872.000 mobiele simkaarten gebruik van de gecombineerde abonnementen. VodafoneZiggo kondigde bij de presentatie van de kwartaalcijfers van het eerste kwartaal al aan dergelijke abonnementen te gaan introduceren. Klanten die deze abonnementen afnemen, krijgen naast het standaardpakket een verdubbeling van de mobiele data, een extra tv-pakket en een internetbeveiligingspakket.

Het kunnen aanbieden van deze 'quad play'-abonnementen, waarbij klanten diensten voor vaste telefonie, internet en tv combineren met mobiele diensten, geldt als een van de redenen waarom Ziggo en Vodafone in Nederland zijn gefuseerd. In april heeft VodafoneZiggo deze abonnementen geïntroduceerd. Concurrent KPN biedt zulke abonnementen onder de naam Compleet al enkele jaren aan. Ook T-Mobile biedt mobiele en vaste diensten aan, al heeft het geen eigen netwerk voor vast internet.

Uit de kwartaalcijfers blijkt dat VodafoneZiggo in het afgelopen kwartaal zo'n 19.000 mobiele klanten met een vast abonnement erbij heeft gekregen ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Het aantal klanten met een prepaidabonnement daalde ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar met 42.100. Per saldo verloor de provider daarmee ruim 23.000 mobiele klanten.

Per saldo heeft VodafoneZiggo voor alle diensten samen zo'n 9.500 klanten verloren. Het bedrijf kreeg er 8.600 klanten bij voor vast internet en 5.900 klanten voor vaste telefonie, maar dat werd tenietgedaan door het totale aantal verloren klanten voor televisie. De provider verloor ten opzichte van het eerste kwartaal uit 2017 zo'n 24.000 klanten op de televisiemarkt.

De omzet van het fusiebedrijf kwam in totaal uit op 997 miljoen euro, ruim drie procent lager dan de omzet die in het vorige kwartaal van dit jaar werd geboekt. De provider boekte een winst van 46 miljoen euro. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de winst nog 53 miljoen euro. Het is de tweede kwartaalrapportage van VodafoneZiggo. Vodafone en Ziggo fuseerden begin dit jaar.