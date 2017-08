Samsung brengt eind augustus twee ongebogen Qled-tv's uit in Europa

Samsung heeft aangekondigd eind augustus een 55"- en een 65"-model van de Q8F in Europa te gaan uitbrengen. Deze tv in de Qled-serie is vergelijkbaar met de eerder uitgebrachte Q8C, met als belangrijkste verschil dat de Q8F geen gebogen scherm heeft.

De 55"-versie van de Q8F gaat 2599 euro kosten en de 65"-variant krijgt een prijs van 3599 euro. Net als de Q8C heeft de nieuwe televisie een lcd-paneel met ledbacklight en worden er quantumdots toegepast, wat een groter kleurbereik met zich meebrengt. De Q8F heeft net als de voorganger een 4k-resolutie en ondersteunt de hdr10-standaard.

In het internationale persbericht zegt Sang-ho Cho, vicepresident van de beeldschermdivisie van Samsung, dat nu een platte versie van de Q8 wordt uitgebracht, omdat er vanuit Europa veel vraag zou zijn naar hoogwaardige tv's met platte schermen en een middelgroot formaat. Samsung heeft nu voor alle topmodellen ook een platte variant uitgebracht.

Samsung maakte eerder bekend een 88"-televisie in zijn Qled-serie uit te brengen in Noord-Amerika en Korea. Volgens een woordvoerder komt deze tv medio augustus beschikbaar in Nederland en zal het apparaat voornamelijk op bestelling geleverd worden. In de Pricewatch wordt de Samsung QE88Q9F al vermeld door verschillende aanbieders, met een prijs van 19.999 euro.

Samsung maakt in de huidige Qled-tv's gebruik van quantumdotlagen. Uiteindelijk zal waarschijnlijk een nog belangrijkere stap worden genomen voor deze technologie: het direct combineren van quantumdots met leds. Mede hierom nam Samsung vorig jaar QD Vision over. Samsung heeft de quantumdottechniek wel verbeterd en probeert met de Qled-serie de concurrentie met oled aan te gaan. LG beheerst de markt voor oled-tv's, vooral dankzij zijn patenten voor witte oleds. Vrijwel alle fabrikanten behalve Samsung hebben inmiddels oled-tv's in hun assortiment.