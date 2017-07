Samsung gaat minder goedkope tv-modellen uitbrengen

Samsung gaat komend half jaar minder modellen van goedkope tv's introduceren. In plaats daarvan verlegt het de aandacht naar duurdere tv's met 4k-schermen en grote modellen. De maatregelen moeten de leveringen van high end tv's doen stijgen.

Samsung kreeg afgelopen maanden te maken met een daling van de leveringen van tv's. Dat is volgens de fabrikant deels te wijten aan minder vraag naar tv's, omdat 2017 een jaar is zonder grote sportevenementen als een WK Voetbal of Olympische Spelen. Bovendien wil het de verkopen van qled-tv's opvoeren door de tv's meer aandacht te geven met reclames en andere marketingacties.

Op het gebied van processors profiteerde Samsung van de vraag naar 10nm-socs voor dure smartphones. Daarom gaat het de capaciteit van de fabrieken om die socs te maken uitbreiden. Er zitten onder meer 10nm-socs in Samsungs eigen Galaxy S8, maar ook in de Sony Xperia XZ Premium, OnePlus 5, HTC U11 en Xiaomi Mi 6.

De smartphonetak profiteerde van de release van de Galaxy S8-serie dit voorjaar. De fabrikant zegt dat er meer vraag is naar de S8 dan naar de S7 vorig jaar. Desondanks bleven de totale leveringen van smartphones ongeveer gelijk, omdat de vraag naar Samsungs goedkope toestellen terugliep.

Het gehele concern van Samsung boekte een omzet van 61 biljoen Koreaanse won, omgerekend ongeveer 46,7 miljard euro. De nettowinst kwam uit op omgerekend 8,4 miljard euro.