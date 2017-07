HTC presenteert standalone vr-headset met Qualcomm Snapdragon-soc

HTC heeft een vr-headset aangekondigd waarvan alle componenten in de bril zelf zijn verwerkt. Er zijn dus geen kabels, externe sensors of een pc vereist. De bril draait op een Qualcomm Snapdragon 835, heeft software van HTC en komt voorlopig alleen uit in China.

In de Vive Standalone zitten alle componenten zoals de gpu, accu en positiesensors in de bril zelf; de vr-headset hoeft niet door een externe pc of smartphone worden aangedreven. VentureBeat meldt dat de bril zal draaien op een Snapdragon 835-soc van Qualcomm, dezelfde soc die ook te vinden is in huidige high-end telefoons zoals de HTC U11 en OnePlus 5.

De bril werkt via Viveport, het platform van HTC waar gebruikers verschillende vr-apps en spellen voor de headset kunnen downloaden. Dit verschilt van de vr-bril die HTC gaat maken voor Google, die op het Daydream-platform werkt. Het is wel mogelijk dat HTC deze vr-bril later met Daydream-software gaat uitbrengen. Het is ook anders dan de vr-bril die werkt in combinatie met de U11-smartphone. Het is nog niet bekend wat de prijs en andere specificaties van de Vive Standalone zijn, of wanneer het apparaat uitkomt.