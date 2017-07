NASA krijgt waarschijnlijk hoger budget voor Space Launch System en Orion

NASA krijgt waarschijnlijk een budget van ongeveer 19,5 miljard dollar voor het fiscale jaar van 2018. In het wetsvoorstel is meer geld beschikbaar gesteld voor het Space Launch System en het Orion-ruimtevaartuig. Het Congres moet er nog een handtekening onder zetten.

Een commissie van de Amerikaanse Senaat heeft het budget van 19,53 miljard goedgekeurd. Daarmee zit de commissie zo'n 437 miljoen dollar boven het budget dat de regering van president Donald Trump voor NASA heeft aangevraagd voor het fiscale jaar van 2018. Eerder heeft een soortgelijke toewijzingscommissie van het Huis van Afgevaardigden een budget van 19,87 miljard dollar vastgesteld voor 2018.

Het Space Launch System is een raket die wordt gebouwd door Boeing, en de grootste draagraket ooit moet worden. Ten opzichte van de Saturn V-raket, die astronauten op weg naar de maan bracht, moet de raket 20 procent meer voortstuwingskracht hebben. De SLS-raket zal onder andere een Orion-capsule de ruimte in moeten brengen. Deze capsule is ontworpen om astronauten verder in het zonnestelsel te brengen dan ooit tevoren, waaronder naar Mars. In april werd duidelijk dat het NASA door technische problemen niet lukt om het Space Launch System in 2018 te lanceren. De eerste lancering vindt nu waarschijnlijk pas een jaar later plaats. Er is kritiek op de bouw van deze raket; hij zou een te groot deel van het budget van NASA opslokken.

In de goedkeuring heeft de Senaatscommissie meer geld beschikbaar gesteld voor het Space Launch System en de Orion-capsule. In totaal is er 2,15 miljard dollar beschikbaar voor de ontwikkeling van het Space Launch System; dat is 212 miljoen meer dan de regering had begroot. Voor de Orion komt 1,35 miljard dollar beschikbaar, 164 miljoen dollar meer dan begroot.

De Senaatscommissie heeft het voorstel van de regering om geen budget meer beschikbaar te stellen voor educatiedoeleinden afgewezen. Daar komt nu honderd miljoen dollar voor beschikbaar. Daarnaast gaat er 5,6 miljard naar wetenschappelijk onderzoek, zo'n 140 miljoen minder dan is aangevraagd door de regering. Ook wordt er, als het aan de Senaatscommissie ligt, 732 miljoen dollar geïnvesteerd voor ontwikkelingen op het gebied van commerciële ruimtevluchten. Voor ruimtetechnologie wordt 700 miljoen gereserveerd, 21 miljoen meer dan is aangevraagd.

De wetgeving die het budget voor het fiscale jaar 2018 aan NASA toekent, is een zogeheten appropriations bill. Bij dergelijke wetten wordt er geld opzij gezet en toegekend aan federale departementen en agentschappen, zoals ruimtevaartorganisatie NASA. Mogelijk krijgt NASA een wat hoger budget dan de 19,53 miljard dollar, omdat de commissie van het Huis een bedrag van 19,87 miljard dollar had vastgesteld.