NASA voltooit 8 minuten durende static fire-test van Space Launch System-raket

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een tweede static fire-test met de core-booster van de Space Launch System-raket uitgevoerd. Het betrof een geslaagde ontsteking van de vier raketmotoren van de onderste rakettrap, voor de duur van ruim acht minuten.

De NASA zegt dat de hot fire-test succesvol was en dat de vier RS-25-motoren voor 8 minuten en 19 seconden ontstoken waren. Dat is ongeveer dezelfde ontstekingsduur als wat tijdens een lancering naar de maan aan de orde is. Tijdens de ontsteking zijn meerdere zaken getest, zoals het bewegen van de vier motoren in specifieke patronen om de stuwkracht te richten, het ontsteken van de motoren met een vermogen van 109 procent en het terugschroeven en weer opvoeren van de stuwkracht. Dit zijn elementen die ook aan de orde zijn bij een echte lancering.

De test werd uitgevoerd op NASA’s Stennis Space Center in de buurt van Bay St. Louis, Mississippi. Volgens de ruimtevaartorganisatie betreft het een cruciale test voor de Artemis I-missie waarmee een onbemand Orion-ruimtevaartuig na lancering een testvlucht zal maken om de maan, om vervolgens weer terug te keren naar de aarde. In 2024 wil de NASA weer een mens op de maan zetten.

Render van hoe de SLS eruit gaat zien.

In januari was ook al sprake van een static fire-test, waarbij de motoren gedurende 67 seconden werden ontstoken. Die test eindigde eerder dan gepland, waardoor een tweede testontsteking nodig werd geacht. De daarbij opgedane data van de test uit januari is gebruikt voor een aantal doorgevoerde wijzigingen. In totaal heeft de NASA tien verschillende design verification objectives om het ontwerp te certificeren en de testontstekingen spelen een belangrijk rol om voldoende data daarvoor te verzamelen. De huidige testontsteking was de laatste stap van een reeks van acht tests waarbij de onderste rakettrap wordt beoordeeld. In het kader van deze zogeheten Green Run-testreeks zijn bijvoorbeeld de hydraulische systemen en de aandrijvingssystemen getest.

De Space Lauch System-raket wordt gebouwd door Boeing, waarbij Aerojet Rocketdyne verantwoordelijk is voor de RS-25-motoren. Dit zijn aangepaste varianten van de motoren die ook werden gebruikt voor de Space Shuttle. De SLS krijgt uiteindelijk ook nog twee vastebrandstofmotoren aan weerszijden. Het wordt een zeer grote en krachtige raket die uiteindelijk ook gebruikt kan worden voor missies naar Mars.

Er is al jarenlang kritiek op de ontwikkeling van de raket en met name op de enorme kosten. Onlangs werd duidelijk dat de NASA een intern onderzoek uitvoert om de kosten te kunnen drukken. Er is inmiddels al meer dan 20 miljard dollar uitgegeven en elke lancering kost naar verwachting meer dan twee miljard dollar. Die kritiek zal vermoedelijk alleen maar heviger worden als SpaceX erin slaagt om uiteindelijk zijn volledig herbruikbare Starship-raket te realiseren. Deze zal niet alleen meer stuwkracht krijgen, maar ook stukken goedkoper zijn in gebruik.