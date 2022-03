NASA stelt Artemis I-maanmissie paar maanden uit vanwege motorprobleem

NASA stelt de lancering van zijn Artemis I-missie met een paar maanden uit. Dat doet de ruimtevaartorganisatie vanwege technische problemen met een motor van zijn SLS-raket. De lancering stond in de planning voor februari, maar dit wordt maart of april.

NASA meldt in een verklaring dat de organisatie op problemen met een van de engine flight controllers stuitte tijdens een test. Dergelijke controllers communiceren met de gebruikte Space Launch System-raket voor precieze aansturing van de motor en interne diagnostiek. Iedere controller heeft twee kanalen, waarbij er een als reserve dient voor het geval er tijdens de lancering een probleem ontstaat. Tijdens de controle lukte het niet om kanaal B van een van de vier controllers constant aan te zetten. NASA meldt dat die controller wel functioneerde bij eerdere tests; in maart voltooide de SLS-raket en diens motoren succesvol een static fire-test.

"Na het uitvoeren van een reeks inspecties en het oplossen van problemen hebben de technici besloten dat het het beste is om de motorbesturing te vervangen, zodat de raket weer volledig functioneert en redundant is, terwijl het onderzoek naar de hoofdoorzaak wordt voortgezet", schrijft NASA. De organisatie werkt aan een plan om de controller te vervangen en bekijkt nu lanceringsmogelijkheden in maart of april. De missie zou aanvankelijk in februari plaatsvinden.

Artemis I wordt de aftrap van NASA's Artemis-maanmissie. Daarbij wordt een SLS-raket met vier RS-25-motoren gebruikt om een Orion-ruimtevaartuig te lanceren. Dat zal een testvlucht maken om de maan, om vervolgens weer terug te keren naar de aarde. Voor 2025 staat Artemis III op de planning, in samenwerking met SpaceX. Dat zal de eerste NASA-maanmissie met mensen aan boord zijn sinds Apollo 17 in 1972. Die missie zou in 2024 starten, maar moest ook worden uitgesteld, deels vanwege rechtszaken tussen NASA, SpaceX en Blue Origin.