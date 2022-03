Embracer neemt maker van mmo's Neverwinter en Star Trek Online over - update

Embracer Group kondigt nieuwe overnames aan. Het gamebedrijf wil onder andere Perfect World Entertainment overnemen voor 125 miljoen dollar. PWE is de eigenaar en uitbater van diverse mmo's. Embracer wil PWE onderbrengen bij Gearbox Entertainment.

Embracer Group betaalt 125 miljoen dollar voor de overname van Perfect World Entertainment. De deal is getekend en de bedrijven verwachten dat de overname in februari 2022 kan worden afgerond, na toestemming van regelgevende instanties.

PWE is eigenaar van Cryptic Studios. Dat is de ontwikkelaar van de mmo's Neverwinter, Star Trek Online en Champions Online. Die drie mmo's zijn opgeteld al meer dan 25 jaar actief, meldt Embracer. Daarnaast is PWE onder andere de uitgever van de Torchlight-franchise en de game Remnant: From the Ashes.

Embracer wil PWE onderbrengen bij zijn bedrijfsonderdeel Gearbox Entertainment. Dat zou kunnen betekenen dat het bedrijf plannen heeft om de mmo-expertise van Cryptic Studios te combineren met de gamefranchises van Gearbox, zoals Borderlands. Concrete details daarover geeft Embracer echter niet.

PWE maakte in 2021 verlies omdat de mmo Magic: Legends werd geschrapt. Embracer heeft er vertrouwen in dat het bedrijf winstgevend zal zijn in de komende jaren, door de komst van nieuwe mmo's en nieuwe titels.

Embracer Group kondigt dinsdag nog drie andere overnames aan. Bedrijfsonderdeel Saber Interactive neemt Shiver Entertainment over. Dat is een kleine Amerikaanse studio met twintig werknemers die is in 2013 opgericht door veteranen uit de gamesindustrie. De studio hielp onder andere mee bij de ontwikkeling van Mortal Kombat 11 en Scribblenauts Showdown.

Saber Interactive neemt ook Digic over. Dat is een animatiestudio uit Hongarije met vierhonderd medewerkers, die ook motioncapture-diensten levert. Digic is volgens Embracer bekend van trailers en cinematics voor games en heeft ook meegewerkt aan Netflix-animatieserie Love, Death and Robots.

Tot slot neemt Embracer Group via bedrijfsonderdeel Koch Media het Duitse videoplatform Spotfilm Networx over. Die partij biedt onder andere via YouTube en een eigen app films en documentaires aan, met daarin advertenties als verdienmodel.

Vorige week kondigde Embracer Group aan bordspellenmaker Asmodee over te willen nemen voor 2,75 miljard euro. Embracer doet de afgelopen tijd veel overnames en heeft aangegeven dat te blijven doen. Het Zweedse bedrijf wil het grootste gamebedrijf van Europa worden. Embracer stond eerder bekend onder de naam THQ Nordic AB.

Update: 10.14 uur: Embracer neemt ook Dark Horse over, een Amerikaans bedrijf met 181 medewerkers dat stripboeken en boeken uitgeeft en films en series maakt. Dark Horse bezit een bibliotheek van driehonderd 'intellectuele eigendommen', waaronder The Mask, Timecop, Hellboy en The Umbrella Academy.

Embracer stelt dat de overname goed is voor de versterking van zijn 'transmediale capaciteiten'. Het bedrijf doelt daarmee op het uitgeven van bijvoorbeeld stipboeken over games en het maken van games op basis van stripboeken. Dark Horse moet het tiende bedrijfsonderdeel van Embracer Group worden. Financiële details over de overname zijn niet bekendgemaakt. De partijen verwachten dat de deal begin 2022 kan worden afgerond.

Embracer Group Bedrijfsonderdelen Studio's (enkele voorbeelden) Franchises/games (voorbeelden) Gearbox Entertainment Gearbox Software

Gearbox Studio Quebec

Gearbox Studio Montréal

Cryptic Studios* Borderlands

Brothers in Arms

Homeworld

Star Trek Online THQ Nordic Bugbear Entertainment

Gunfire Games

Piranha Bytes Destroy All Humans

Biomutant

Desperados III

Remnant from the Ashes Koch Media Publishing Deep Silver Volition

Vertigo Games

Warhorse Studio Saints Row

Arizona Sunshine

Chivalry Coffee Stain Coffee Stain Studios

Ghost Ship Games

Easy Trigger Satisfactory

Valheim

Deep Rock Galactic

Goat Simulator Saber Interactive 3D Realms

4A Games

Aspyr Media Duke Nukem

Shadow Warrior

Metro Exodus

Star Wars: KOTOR-remake Amplifier Game Invest Destiny Bit

Misc Games

Rare Earth Games Diversen DECA Games A Thinking Ape

CrazyLabs

Firescore Mobiele games Easybrain Easybrain Mobiele games Asmodee* Catan Studio

Days of Wonder

Z-Man Games Catan

Ticket to Ride

Exploding Kittens

Pandemic Dark Horse* Dark Horse Comics

Dark Horse Entertainment The Mask

Timecop

Hellboy

The Umbrella Academy

* overname nog niet afgerond