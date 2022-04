Ceo 3D Realms: we werken aan Unreal Engine 5-game gebaseerd op cultklassieker

Frederik Schreiber, de ceo van gamestudio 3D Realms zegt op Twitter te werken aan een 'next-gen game' dat gebruik maakt van Unreal Engine 5, gebaseerd op een IP van een cultklassieker. 3D Realms heeft het over de 'meest ambitieuze' titel sinds Prey, Max Payne en Duke Nukem.

Voor de game is de studio op zoek naar een aantal programmeurs, een level designer en een producer. In december zocht partnerstudio Slipgate Ironworks voor dezelfde game ook al een senior programmer. In die vacature is te zien dat 3D Realms werkt aan een AAA-titel op basis van een cult classic IP. Op Twitter schrijft Schreiber: "This is HUGE!". 3D Realms is onder meer de ontwikkelaar van Ghostrunner, Prey en de Max Payne-reeks. Schreiber zegt dat het werkt aan een game op basis van een IP van een cultklassieker. Welke titel dat zal zijn, zegt hij niet.

3D Realms is onderdeel van de Zweedse game-uitgever Embracer Group, die een enorme lijst van studio's en rechten voor games bezit. Embracer Group is ook eigenaar van onder meer Gearbox Software, THQ Nordic en Deep Silver, en het Nederlandse VR-gamebedrijf Force Field en Vertigo Games.

Hoewel 3D Realms vooral bekend is van cultreeksen als Max Payne en Duke Nukem, en er al een aantal jaar geen games meer in deze series verschenen zijn, blijft het gissen naar welke titel 3D Realms gaat ontwikkelen, omdat Embracer Group en diens dochterondernemingen van zoveel gametitels de rechten bezit, denk aan de Gothic-reeks en Red Faction van THQ Nordic en de Borderlands- en Brothers in Arms-reeksen van Gearbox, of Star Trek Online van Cryptic Studios, sinds eind vorig jaar ook onderdeel van Embracer. Embracer is ook eigenaar van stripboekenuitgever Dark Horse en bordspellenuitgever Asmodee.