3D Realms kondigt Graven aan als spirituele opvolger voor Hexen II

3D Realms heeft Graven aangekondigd, een duistere shooter die volgens de makers een spirituele opvolger is voor Hexen II uit 1997. De game komt volgend jaar uit voor de pc, Xbox- en PlayStation-consoles en de Nintendo Switch.

Volgens de makers is Graven ontwikkeld op de manier zoals een Hexen II-opvolger eruit had kunnen zien, als die in 1998 was gemaakt op basis van de originele Unreal Engine. De nieuwe game combineert een klassieke look met moderne gameplayelementen.

Graven speelt zich af in een middeleeuwse fantasieomgeving en spelers nemen de rol aan van een in ongenade gevallen priester, die allerlei monsters moet verslaan. Daarvoor zijn meer dan dertig wapens en spreuken beschikbaar en die zijn ook te upgraden. Door puzzels op te lossen kunnen spelers geheime delen in levels ontdekken.

De game krijgt een splitscreenmodus voor co-op en een optie om met vier spelers online samen te spelen. Graven wordt uitgegeven door 3D Realms en 1C Entertainment. Slipgate Ironworks is verantwoordelijk voor de ontwikkeling.

Hexen II is een klassieker uit 1997, die ontwikkeld werd door Raven Software en werd uitgegeven door id Software. De ontwikkelaars van de nieuwe game hebben de rechten op de Hexen-naam niet in handen en geven daarom hun eigen draai aan het spel.

Wanneer Graven precies uitkomt, is nog niet bekendgemaakt. De game zal ergens volgend jaar verschijnen voor de pc, de Xbox One en Xbox Series X, de PlayStation 4 en 5 en de Nintendo Switch. Ook de prijs is nog niet bekendgemaakt.

Rise of the Triad komt opnieuw uit voor consoles en pc

Ook maakt 3D Realms bekend dat er volgend jaar een remaster van Rise of the Triad uitkomt voor consoles en pc. De shooter uit 1995 wordt opnieuw uitgebracht met verbeterde textures, ondersteuning voor hoge resoluties en ultrabreedbeeldschermen. Er komt ook een Switch-versie en het spel krijgt nieuwe multiplayermodi. Er zijn nog niet veel details bekendgemaakt, de ontwikkelaars zeggen die later te geven.

Beelden van Kingpin Reloaded

Verder toont 3D Realms beelden van Kingpin Reloaded. Dat is een remaster van de game Kingpin - Life of Crime uit 1999. Begin dit jaar werd de remaster al aangekondigd. In een korte video zijn wat scenes uit de game te zien. De nieuwe versie krijgt met name verbeterde textures en ondersteuning voor hoge resoluties en ultrabreedbeeldschermen. Kingpin Reloaded stond op de planning voor het tweede kwartaal van dit jaar, maar is nog niet uit. Een releasedatum is onbekend.