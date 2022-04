Codemasters stelt Dirt 5 met een maand uit tot 6 november

Dirt 5 komt een kleine maand later uit dan gepland. Codemasters brengt de game nu op 6 november uit in plaats van op 9 oktober. De game komt zowel uit voor de pc als voor de Xbox- en PlayStation-consoles van de huidige en volgende generatie.

Codemasters geeft geen reden voor het uitstel. In een verklaring op Twitter zegt de uitgever enkel dat het spel iets later uitkomt. Ook benadrukt het bedrijf dat de grafisch betere versies voor de Xbox Series X en PlayStation 5 'later dit jaar' verschijnen. De upgrade naar de next-genversie is gratis.

Door het uitstel zit er minder tijd tussen het verschijnen van de game op de huidige generatie consoles en de nieuwe consoles van Sony en Microsoft. Wanneer die precies uitkomen is nog niet bekend, maar Microsoft heeft al gezegd dat de Xbox Series X in november uitkomt. Sony's PlayStation 5 komt tijdens 'de feestdagen' uit, die beginnen in de Verenigde Staten eind november met Thanksgiving.

De releasedatum van 6 november is opvallend, omdat er ook aanwijzingen zijn dat Microsoft op die datum start met de verkoop van zijn Xbox Series X. Eerder verscheen al een controller van de nieuwe console en die zou in een doos gezeten hebben waarop stond dat de inhoud niet voor 6 november mag worden verkocht. Codemasters maakte eerder bekend dat Dirt 5 op de Xbox Series X een 120fps-modus krijgt. Op welke resolutie de game draait bij die framerate, is nog niet bekend.

Tweakers publiceerde in juni een preview van Dirt 5. De game komt ook naar streamingdienst Google Stadia. Dat zal ergens volgend jaar gebeuren, volgens de oorspronkelijke planning.