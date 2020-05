Dirt 5 heeft 120fps-optie op Xbox Series X

DiRT 5 ondersteunt 120fps als het spel op de Xbox Series X wordt gespeeld. De racegame was donderdag onderdeel van een presentatie waarin nieuwe games werden aangekondigd, met bijbehorende trailers van hoe de titels er op de Xbox Series X-console uit zullen zien.

Na afloop van de publicatie van de trailers maakte Robert Karp van ontwikkelaar Codemasters Cheshire bekend dat DiRT 5 niet alleen op 4k-resolutie en met 60fps is te spelen op de Xbox Series X, maar ook op 120fps. Dit is voor zover bekend de eerste titel waarvan officieel is bevestigd dat deze optie wordt ondersteund. Microsoft bevestigt de 120fps-ondersteuning bij DiRT 5; op een speciale pagina toont het bedrijf de donderdag gepresenteerde games en alleen bij het racespel staat specifiek 120fps weergegeven.

Karp wijdde verder vooral uit over de mogelijkheden die de Xbox Series X als console biedt, maar hij gaf geen nadere toelichting op de ondersteuning van 120fps. Daardoor is het nog onbekend of de 120fps-instelling gepaard gaat met een lagere resolutie en of die in dat geval dynamisch schaalt. In theorie is 4k en 120fps ook mogelijk, maar dan zullen waarschijnlijk her en der het detailniveau en bepaalde effecten worden teruggeschroefd.

De algemene ondersteuning van 120fps is geen exclusieve feature van de Xbox Series X. Ook de PlayStation 5 krijgt die mogelijkheid. Het is vooralsnog onbekend of DiRT 5 ook op de PS5 die 120fps-optie krijgt. Lang niet alle bezitters van deze consoles zullen overigens in staat zijn games te spelen met de combinatie van 4k en 120fps. Daarvoor is ook een televisie met hdmi 2.1 nodig. Het gros van de huidige televisies gaat niet verder dan hdmi 2.0, wat betekent dat 4k en 60fps de limiet is. Hdmi 2.0 sluit 120fps overigens niet uit; via interne apps kunnen tv's met daarvoor geschikte panelen gewoon 120fps halen en dat kan ook met via hdmi aangesloten externe apparaten, alleen is dan geen 4k-resolutie mogelijk.

Een exacte releasedatum van DiRT 5 is nog onbekend, maar de racegame komt in ieder geval uit in oktober en zal ook gewoon voor de Xbox One, PS4 en pc beschikbaar zijn.