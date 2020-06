Codemasters verkrijgt rechten om World Rally Championship-games uit te brengen

De Britse uitgever en ontwikkelaar Codemasters krijgt de rechten in handen om games uit te brengen die gebaseerd zijn op de World Rally Championship van de FIA. Dat zal gebeuren vanaf 2023.

Onder meer de website VGC meldt dat de licentieovereenkomst inhoudt dat Codemasters vanaf 2023 tot en met 2027 de rechten heeft om officiële World Rally Championship-games uit te brengen. Het zal gaan om een serie van vijf jaarlijkse games die voor pc, consoles en mobiele platforms uitkomen. De overeenkomst geeft Codemasters ook het recht om e-sportsevenementen te organiseren met de WRC-racecompetities als basis.

Codemasters was in het verleden al in het bezit van een WRC-licentie om om rallygames te mogen maken, op basis waarvan de eerste drie Colin McRae Rally-games in 1998, 2000 en 2002 uitkwamen. Het Britse bedrijf maakte vanaf 2003 geen gebruik meer van die licentie bij de volgende titels in de reeks. Codemasters is verder bekend van officiële F1-games, de Grid-en de Dirt-racegames. De Dirt-reeks is in feite de voortzetting van de Colin McRae Rally-reeks en ook bij deze games draait het volledig om rallyraces. Dirt 5 staat gepland voor oktober en krijgt op de Xbox Series X ondersteuning voor 120fps. Als Codemasters de Dirt-games in de jaren daarna voortzet, heeft het bedrijf twee rallygamereeksen in bezit.

Tussen 2010 en 2013 maakt de Italiaanse ontwikkelaar Milestone WRC-games en in 2013 kreeg de Franse uitgever Bigben Interactive de licentie in handen. Dit bedrijf huurde de Franse ontwikkelaar Kylotonn in, die tot op heden WRC 5, 6, 7 en 8 heeft gemaakt. WRC 9 is vanaf 3 september beschikbaar en komt ook officieel uit voor de Xbox Series X en de Playstation 5. WRC Promoter, een bedrijfsonderdeel van de FIA dat de commerciële rechten van de rallycompetitie beheert, meldde onlangs dat WRC 10 en 11 ook uit zullen komen; daartoe is de licentieovereenkomst met Bigben tot 2022 verlengd.