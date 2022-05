Titel Dirt 5 Platform Windows, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X, Stadia Ontwikkelaar Codemasters Cheshire Uitgever Codemasters Releasedatum 9 oktober 2020 (later op next-gen)

Wie Codemasters nog niet zo lang volgt, kent het bedrijf als maker en uitgever van racegames. Dat was niet altijd zo. Sterker nog, er was een tijd dat Codemasters juist probeerde te differentiëren met allerlei verschillende games. Zo bracht het ooit games uit als Ajax Club Football, Operation Flashpoint en andere nog best bekende titels, met wisselend succes. Toch bleek steeds als een nieuwe game in de Colin McRae- of Race Driver-serie uitkwam, dat het talent en de expertise van Codemasters met name lag bij autoracen. Codemasters vergaarde bovendien de Formule 1-licentie, en daarmee was de toekomst van het bedrijf wel duidelijk.

Inmiddels zijn we ruim een decennium verder en kennen we Codemasters vooral van drie series, als we het van buitenaf komende Project Cars even buiten beschouwing laten: F1, Grid en Dirt. De eerste spreekt voor zich, de tweede draait om racen op circuits en de derde om off-road racing. Binnen de Dirt-serie heb je ook nog eens twee verschillende games. We zagen immers al Dirt-games tot en met Dirt 4 verschijnen, maar ook Dirt Rally en in 2019 Dirt Rally 2.0. Vooral die laatste game zorgt ervoor dat het nu voelt alsof er wel erg snel een volgende game in de franchise aankomt. Toch moet je dat anders zien. Codemasters trekt de genummerde Dirt-games namelijk los van Dirt Rally. Beide gelden voortaan als losstaande franchises en ze worden ook door andere ontwikkelteams gemaakt, met een andere doelgroep in het achterhoofd.

Het is niet moeilijk om in te vullen wat dat betekent. Dirt Rally wordt immers gekenmerkt door zijn moeilijkheidsgraad. De moeilijkheid zit hem daarbij niet alleen in hoe snel je tegenstanders zijn, maar ook in hoe moeilijk het is om zelf snel te racen. Wie een zo realistisch mogelijke rallysimulatie wil hebben, zal door Dirt Rally 2.0 waarschijnlijk niet teleurgesteld worden. Een meer casual gamer zal in dat spel wellicht mee kunnen komen door de nodige rijhulpen te gebruiken, maar kan best afgeschrikt worden door het hogere niveau. Voor die gamer, die gewoon lekker wil scheuren over modder, zand, sneeuw en ijs, is er de Dirt-serie en daarin verschijnt dit najaar Dirt 5. De focus ligt daarbij op plezier, niet op ultrarealisme. De traditionele manier van rallyrijden is onderdeel van een veel breder pakket aan stijlen, waarin je ook varianten vindt die niet direct aan rallyfans zullen zijn besteed.

Troy Baker en Nolan North

Tweakers kon een demoversie van Dirt 5 onlangs zelf uitproberen en woonde een digitale presentatie bij. Als de andere insteek voor Dirt 5 nog niet bekend was, dan sprong hij er tijdens het spelen wel zeer duidelijk uit. Alleen al de stijl waarin de hele game is gegoten, ademt dat deze game bedoeld is voor fun. Felle kleuren springen haast uit je beeldscherm, en de geluiden doen vrolijk mee. Over die geluiden is trouwens meteen al wat leuks te vertellen. In de carrièremodus worden spelers begeleid door Alex Janicek, beter bekend als AJ, en zijn stem wordt verzorgd door Troy Baker (Joël uit The Last of Us). Ook krijg je al snel te maken met rivaal Bruno Durand, en die stem is afkomstig van Nolan North (Nathan Drake uit Uncharted). Naast deze twee bekende stemacteurs zijn ook James Pumphrey en Nolan Sykes van Donut Media te horen. Zij maken de DiRT Podcast, waarin de verrichtingen van de speler en het wel en wee van de personages in het spel worden besproken.

Dat stemt ons alvast positief. Elke racegamer zal een mening hebben over een game die bij voorbaat niet gaat voor ultiem realisme. Maar wat je ook van de keuze vindt, het is goed om te zien dat Codemasters er vol voor gaat. De verhalende aanpak, de keuze voor goede acteurs en wat originaliteit in de vorm van een in-game podcast, geven Dirt 5 alvast wat extra’s. Natuurlijk moet de game dan nog steeds gewoon goed zijn, maar er is in elk geval goed nagedacht over wat voor game dit moet zijn en hoe hij in elkaar zit.