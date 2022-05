Een Haas zonder remmen, stukgaande Honda’s, tegen elkaar aanrijdende Ferrari’s, geniale laatste rondes van een McLaren en winnende Mercedessen: de Formule 1 is eindelijk begonnen. Door de coronapandemie werd de traditionele seizoensstart in Australië in maart uitgesteld, en inmiddels is de F1 begonnen aan een verkort seizoen dat aankomend weekend zijn derde race zal kennen op de Hungaroring nabij de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Als de kaarten blijven liggen zoals ze in Oostenrijk lagen, zal het lastig worden voor Max Verstappen en Red Bull om Lewis Hamilton en Mercedes van een volgende wereldtitel te houden. Wie dat dus tóch wil proberen en dat ook in een normaal, volledig seizoen wil doen, is waarschijnlijk beter af in F1 2020 van Codemasters.

F1 2020 biedt om te beginnen natuurlijk de jaarlijkse update van teams, coureurs en circuits, met daarbij ook het volledige Formule 2-veld, want de optie om daarin te rijden blijft behouden. Voor de Formule 1 betekent het nieuwe namen als AlphaTauri in plaats van Toro Rosso en Nicholas Latifi als debutant bij het team van Williams. Belangrijker nog is dat de game de twee gloednieuwe circuits bevat die dit jaar op de F1-kalender zouden staan. Het stratencircuit in Hanoi, Viëtnam en ons eigen Circuitpark Zandvoort werden door de coronacrisis helaas geschrapt van de echte wedstrijdkalender, maar zitten wel in F1 2020. In mei schreven we al over de eerste rondjes die we in F1 2020 konden rijden op Zandvoort, toen met een vroege pc-versie van de game. Inmiddels heeft Codemasters ook een documentaire vrijgegeven over de verbouwingen die hebben plaatsgevonden op het circuit en hoe ze allemaal in de game zijn verwerkt. Wellicht een leuke extra, mocht die achtergrondinformatie je interesseren.

F1 2020 vs F1 2019

Iets dat ook elk jaar verwacht wordt, is een update in de techniek. Daarover zeggen we eigenlijk al jaren hetzelfde: ja, er zijn altijd wel wat verbeteringen te bespeuren, maar er is jaar-op-jaar meestal geen sprake van een metamorfose. Dat is ook het verhaal van F1 2020, met de kanttekening dat de verschillen met vorig jaar nóg miniemer zijn dan voorheen. F1 2019 liet namelijk duidelijke stappen zien op het gebied van licht- en weerseffecten en daar profiteert F1 2020 nog steeds van. Rij een regenrace en je zult tevreden zijn met de reflecties die zichtbaar zijn in staand water en met de druppels die over de bolides en de onboard-camera lopen. Ook de nachtelijke races blijven mooi genoeg, maar zijn dus niet per se veel mooier dan ze vorig jaar al waren. Voor een echte volgende stap op dat vlak zullen we waarschijnlijk op de next-gens moeten wachten.

Ook virtual reality staat voor nu nog steeds in de wachtkamer. Dat is jammer, want juist op dat vlak zou Codemasters relatief eenvoudig een duidelijk technisch verschil kunnen laten zien met voorgaande games in de serie. Relatief, uiteraard, want het implementeren van een goede vr-modus zal heus niet zo makkelijk zijn, anders was het vast al gedaan. Hoe dan ook klagen we elk jaar over het ontbreken ervan in de F1-game, want we weten van games als Project Cars 2 hoe leuk het is om in vr te racen. Zeker nu de makers van Project Cars 3 onderdeel zijn van Codemasters én al bevestigd hebben dat hun game wel virtual reality zal bevatten, hadden we stiekeme hoop op een verrassing. Die blijft tot nu toe dus uit. Wil je toch F1 2020 in vr spelen, dan zijn er voor de pc-versie wel work-arounds te vinden die het mogelijk maken, zoals deze YouTuber in een video uitlegt. We hebben deze methode zelf niet getest, dus of het goed werkt durven we niet te voorspellen. Wellicht is het een poging waard.

Aan de audiokant zijn ook altijd kleine verschillen te horen, maar één stuk audio zorgt voor een wel erg duidelijk verschil ten opzichte van vorig jaar. "Dag dames en heren, welkom aan de Noordzeekust, op het circuit van Zandvoort ..." Inderdaad, Olav Mol, sinds jaar en dag dé stem die hoort bij Formule 1 op de Nederlandse televisie, zit in de game. Dat is even wennen. Het is goed merkbaar dat dit een eerste keer is. Je moet twee dingen in je achterhoofd houden: in de taal die je zelf primair spreekt, zul je rariteiten altijd sneller opmerken dan in andere talen, en daarnaast doet Mol dit nu voor het eerst. De Engelse stemmen in het spel hoor je al jaren en zelfs die zijn niet per se fantastisch. Voor een eerste keer vinden we dit dus echt niet onaardig. Wel is te hopen dat er de komende jaren wat wordt bijgeschaafd. Dat is afwachten, want Codemasters heeft er een handje van om het commentaar maar mondjesmaat aan te vullen. Voor mensen die überhaupt geen Nederlandse stemmen hoeven en meer fan zijn van de Engelse productie, is een leuk nieuwtje dat reporter Will Buxton een deel van de interviews in My Team en de carrièremodus op zich neemt.