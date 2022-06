Ziggo verliest per 2022 uitzendrechten voor Formule 1

Ziggo zal vanaf 2022 niet langer de Formule 1 uitzenden. Het bedrijf zegt dat de tarieven in de afgelopen jaren 'zo sterk zijn gegroeid' dat de provider er niet mee verder kan. Het is nog niet bekend welke provider de uitzendingen in Nederland dan wel gaat verzorgen.

Op Twitter schrijft Ziggo's klantenservice dat de Formule 1 volgend jaar 'zal verhuizen naar een andere zender'. De raceweekenden worden nu nog uitgezonden op Ziggo's sportkanaal, wat voor alle Ziggo-abonnees gratis is. Ziggo zendt de races sinds 2012 uit.

Sportmarketeer Chris Woerts zei maandag bij Veronica Inside dat Ziggo de uitzendrechten voor de Formule 1 zou kwijtraken. Woerts zegt dat de provider is overboden door de Nordic Entertainment Group. Dit bedrijf zou in Nederland een nieuwe sportzender willen beginnen om onder meer de Formule 1-wedstrijden uit te zenden. Ook dartswedstrijden en de Bundesliga zouden bij deze nieuwe zender verschijnen.

Woerts claimt dat NENT per jaar dertig miljoen euro gaat betalen voor de uitzendrechten. RTL zou ook op de F1-rechten hebben geboden, met ruim tien miljoen, evenals een Turks consortium en Amazon. Het is niet duidelijk wie Woerts' bronnen zijn. Donderdag zou het nieuws officieel bekendgemaakt worden. In Scandinavië heeft NENT nu betaalzenders en streamingplatform Viaplay.