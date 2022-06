Ziggo moet van Geschillencommissie eind deze maand vrije modemkeuze aanbieden

Klanten van VodafoneZiggo mogen vanaf in ieder geval eind deze maand hun eigen modem gebruiken. De Geschillencommissie heeft bepaald dat de provider dat moet faciliteren, na een klacht van een gebruiker.

Een VodafoneZiggo-klant begon in oktober van vorig jaar een zaak bij de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten. Hij wilde afdwingen dat hij een eigen modem en router kon gebruiken op zijn Ziggo-aansluiting. De Geschillencommissie oordeelt nu dat dat inderdaad moet gebeuren. De provider moet binnen 21 dagen na de publicatie op de website zetten hoe het mogelijk is om 'een eigen modem/router op de coax-aansluiting' aan te sluiten. Ook moet de provider 'het gebruik van een eigen modem/router faciliteren'. Dat betekent dat de regels vanaf uiterlijk 28 mei in werking treden.

De Geschillencommissie verwijst naar de richtlijnen van de Berec , het samenwerkingsverband van Europese telecomtoezichthouders. Dat sprak zich eerder al uit over de definitie van een aansluitpunt van een netwerkverbinding. Volgens de Berec eindigt een aansluitpunt op het punt waar een verbinding het huis binnen komt. Vanaf dat punt is een netwerk eigendom van de klant en mag die dus ook bepalen welke modem hij gebruikt.

Eerder al had ook de Autoriteit Consument en Markt zich uitgesproken over de vrije modemkeuze in Nederland. De ACM zei vorig jaar zomer dat Nederlandse telecomklanten 'waarschijnlijk in 2021' al definitief gebruik zouden kunnen maken van die regel. De marktwaakhond baseerde zich net als de Geschillencommissie nu doet, op de regels van de Berec, maar volgens de Geschillencommissie zijn het niet de ACM-regels die nu leidend zijn. De beslissing van de Geschillencommissie is bindend, terwijl de ACM-regels alleen nog een voorlopige conceptbeleidsregel heeft die pas 'waarschijnlijk in 2021' definitief in werking treedt.

VodafoneZiggo was vorig jaar al tegen de vrije modemkeuze. De provider zei toen dat de door Ziggo geleverde modem 'een essentiële functie in het Ziggo-netwerk is'. KPN biedt in Nederland wel al een eigen modemkeuze.