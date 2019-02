Overheidsonderzoek: vrije modemkeuze heeft weinig effect op netwerkveiligheid

Onderzoek in opdracht van de overheid concludeert dat een vrije modemkeuze weinig effecten heeft op het functioneren en de veiligheid van netwerken. Voor een beleidsregel over de vrije modemkeuze wijst de staatssecretaris van Economische Zaken naar de ACM.

Als een consument zelf een dsl-, ftth- of docsis-modem koopt en deze voldoet aan de standaarden die door de internetaanbieder gebruikt worden, dan is er weinig reden om te verwachten dat de consument of de provider hierdoor problemen zullen ervaren. Dat is de conclusie van Stratix, dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek deed naar de gevolgen van een vrije modemkeuze.

Het onderzoeksbureau constateert dat de modems van providers zelf niet beter of slechter beveiligd zijn dan de varianten die gekocht kunnen worden en dat het er in ieder geval voor zal zorgen dat gebruikers een alternatief hebben. Wel voorziet Stratix problemen bij diensten als iptv en voip, waarbij vrije keuze van apparatuur tot meer complexiteit en kosten kan leiden, maar bij bijvoorbeeld tv is de trend dat dit steeds vaker aangeboden wordt via apps.

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken, dat opdracht voor het onderzoek gaf, meldt dat telecomaanbieders het niet eens zijn met de conclusie en dat er bij deze partijen 'beperkt draagvlak is voor het effectueren van vrije modemkeuze'. De aanbieders stellen dat centraal beheer van de modems vereist is om de veiligheid te garanderen. Stratix zegt hierover: "De geschiedenis heeft uitgewezen dat zowel fabrikanten, isp's als gebruikers niet goed acteren bij het verhelpen van problemen."

De staatssecretaris meldt een beleidsregel over de vraag of consumenten verplicht zijn de modems te gebruiken die telecomaanbieders leveren niet vast te stellen. Dat komt omdat de ACM inmiddels bevoegd is geworden te besluiten over de achterliggende vraag of een modem tot het private netwerk van de gebruikers behoort of niet. De discussie over de positie van een netwerkaansluitpunt dat het private netwerk van het openbare telecomnetwerk scheidt loopt al langer. Niet bekend is wanneer het besluit van de ACM te verwachten is. Dat had er naar verwachting vorig jaar al moeten zijn.