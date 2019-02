Amerikaanse e-mailprovider VFEmail raakt alle mails kwijt door digitale aanval

De Amerikaanse e-mailaanbieder VFEmail is alle mails kwijtgeraakt door een digitale inbreker. De digitale infrastructuur en alle back-ups zijn verwijderd. Waarom alle mails zijn verwijderd is niet duidelijk, de eigenaar zegt dat er geen losgeld is geëist.

De eigenaar betrapte de inbreker toen die de back-upserver aan het formatteren was, schrijft de eigenaar op Twitter. "Op dit moment heeft de aanvaller alle schijven op iedere server geformatteerd", zegt hij in zijn tweet. "Iedere virtuele machine, file- en back-upserver is gewist." Alleen de server die de inbreker net aan het formatteren was zou nog gered kunnen worden, het is onbekend hoeveel data hierop stond.

Op zijn persoonlijk Twitteraccount deelt eigenaar Rick Romero meer details. Zo schrijft hij dat er verschillende wachtwoorden en beveiligingsmaatregelen waren en het om een geavanceerde aanval gaat. Hij weet niet wie er achter de aanval zit. Het ip-adres van de aanvaller is afkomstig van een Bulgaars hostingbedrijf.

Volgens Romero is dit waarschijnlijk het einde van de maildienst. Inmiddels zijn mailboxen weer online, maar zijn alle berichten en filters verloren gegaan. VFEmail is juist op privacy en beveiliging gericht en begon in 2001 na het ILoveYou-virus, waarna het antivirussystemen met een e-mailclient combineerde. Een account aanmaken is gratis, maar betaalde abonnementen met extra's als meer bandbreedte en opslag zijn er ook.