James Webb-ruimtetelescoop doorstaat tests met hard geluid en trillingen

De James Webb-ruimtetelescoop, die volgens de huidige planning in maart 2021 wordt gelanceerd, heeft enkele nieuwe, belangrijke tests doorstaan. Daarbij is onder meer voor een deel van het ruimtevaartuig gekeken of het bestand is tegen intense geluiden en trillingen.

De NASA meldt te hebben getest of het ruimtevaartuig bestand is tegen intense trillingen en een geluidsniveau van 140,7 decibel. James Webb heeft de tests succesvol doorstaan. De ruimtevaartorganisatie heeft met deze tests de omstandigheden van de lancering nagebootst, waarbij het ruimtevaartuig wordt blootgesteld aan intense trillingen en geluidsniveaus die optreden als de Ariane 5-raket in 2021 met hoge snelheid door de atmosfeer vliegt.

Volgens Paul Geithner van de NASA was de trillingstest te vergelijken met een nogal schokkerige vlucht van een passagiersvliegtuig dat last heeft van turbulentie. Daarnaast omschrijft hij de akoestische situatie tijdens de lancering als 'honderd keer zo intens en vier keer zo luid als een rockconcert'.

Bij beide tests ging het niet zozeer om de telescoop, maar om de andere 'helft': het bijbehorende zonneschild en het ruimtevaartuiggedeelte waarmee de telescoop naar zijn plek in de ruimte wordt gevlogen. Vorig jaar is al eens een dergelijke akoestische test uitgevoerd, waarbij een probleem aan het licht kwam met een specifiek deel van het zonneschild. Op basis daarvan zijn modificaties doorgevoerd, die nu succesvol getest zijn. De andere helft, de daadwerkelijke telescoop en de wetenschappelijke instrumenten, hebben dergelijke akoestische tests en trillingstests al in een eerder stadium succesvol doorstaan.

Na het voltooien van de huidige tests wordt het ruimtevaartuiggedeelte klaargestoomd voor een nieuwe testronde, waarbij wordt gekeken of alles vanuit elektrisch oogpunt naar behoren functioneert als de koude omstandigheden van het vacuüm van de ruimte worden nagebootst. Daarna wordt het gedeelte opgevouwen voor de lanceerconfiguratie, waarna beide helften worden samengevoegd.

De James Webb-ruimtetelescoop zal niet zoals Hubble in een baan om de aarde komen, maar komt te staan op een afstand van 1,5 miljoen kilometer van de aarde. In tegenstelling tot de meeste bestaande telescopen opereren de instrumenten van James Webb voornamelijk in het infraroodbereik van het spectrum, waarmee licht kan worden opgevangen van de eerste sterren die na de oerknal zijn gevormd. Daarmee kan James Webb beduidend verder in het heelal kijken dan andere telescopen.