NASA lanceert in 2023 ruimtetelescoop om ontstaan van universum te onderzoeken

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is van plan om in 2023 een nieuwe telescoop in de ruimte te plaatsen. Het gaat om een ruimtetelescoop die onder meer data zal verzamelen van de eerste momenten uit de geschiedenis van het universum.

De NASA laat weten dat er een budget van 242 miljoen dollar voor de Spherex -missie is begroot. Na de lancering ergens in 2023 zal de missie ongeveer twee jaar duren. De telescoop zal de ruimte onderzoeken in optisch licht en bijna-infraroodlicht. Uiteindelijk moeten er gegevens van driehonderd miljoen sterrenstelsels worden verzameld, naast data over meer dan honderd miljoen sterren uit het Melkwegstelsel.

Bij de verre sterrenstelsels gaat het soms om licht dat er langer dan tien miljard jaar over deed om de aarde te bereiken. Bij het onderzoek binnen het Melkwegstelsel zal tijdens de missie vooral worden gezocht naar water en organische moleculen in gebieden waar veel sterren worden 'geboren'. Water en organische moleculen zijn essentiële bouwstenen voor het leven zoals wij dat kennen.

Volgens Thomas Zurbuchen van de NASA zal de nieuwe telescoop een 'ongeëvenaarde galactische kaart' opleveren met 'vingerafdrukken' van de eerste momenten uit de geschiedenis van het universum. Daarnaast moet Spherex aanwijzingen opleveren die meer licht werpen op wat hij omschrijft als 'een van de grootste mysteries in de wetenschap': wat zorgde ervoor dat het universum zo snel, in minder dan een nanoseconde, uitzette na de oerknal?

Spherex zal elke zes maanden de gehele hemel in kaart brengen in een veel hogere kleurresolutie dan tot nu toe is gedaan. Daarbij kunnen op basis van de gegevens objecten worden aangewezen die interessant zijn voor een nadere bestudering, zoals door de in 2021 te lanceren James Webb-telescoop of de eveneens nog te lanceren Wide Field Infrared Survey Telescope.

De Spherex-telescoop moet nog gebouwd worden. Het ontwerp kwam als winnaar uit de bus na een opdracht die in 2016 werd uitgeschreven in het kader van NASA's Astrophysics Explorers Program.