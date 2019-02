AC3-remaster, Hellblade, Dead by Daylight en meer games komen naar Switch

Assassin's Creed III Remastered, Deltarune, Unravel Two, Hellblade: Senua's Sacrifice en Dead by Daylight komen naar de Nintendo Switch. De Japanse game- en consolemaker heeft dat en meer aangekondigd in een aflevering van Nintendo Direct.

Dat de remasters van Assassin's Creed III en Assassin's Creed: Liberation naar de Switch kwamen, is geen grote verrassing. Op verschillende momenten werd deze informatie her en der al per ongeluk uit de doeken gedaan. Wie de remaster van III koopt, krijgt daar de Liberation-remaster ook bij. Deze games komen ook naar de nieuwste consoles van Microsoft, Sony en ook naar Windows. Op 21 mei komen de games uit voor de Nintendo Switch.

Deltarune is de nieuwe game van Toby Fox, de maker van indiehit Undertale. De game is bedoeld voor zij die Undertale gespeeld hebben en verder willen. Het spel komt in hoofdstukken uit, waarvan het eerste sinds vorig beschikbaar is voor Windows en macOS. Met ingang van 28 februari staat Deltarune chapter 1 ook in de Nintendo Switch eShop.

Ook Unravel Two is een game die al op de markt is en naar de Switch komt. De puzzel-platformgame van Coldwood Interactive en Electronic Arts komt op 22 maart beschikbaar op de Nintendo-console. In dit vervolg zijn er twee zogenaamd Yarny's, kleine wezentjes gemaakt van garen.

Hellblade: Senua's Sacrifice komt oorspronkelijk uit 2017 en kwam toen uit voor Windows en de PS4. Daarop volgde een Xbox One-port in 2018 en versies voor de Rift en Vive. Nu is de Switch aan de beurt; het spel komt deze lente naar Nintendo's console. Gamers nemen in Hellblade de rol aan van Senua, een Keltische krijger die af moet reizen naar de hel van de Vikingen om te strijden voor de ziel van haar dode minnaar. De game is een third-person-zwaardvechtgame met een psychedelisch sausje.

Ook multiplayerhorrorgame Dead by Daylight komt naar de Switch. Deze game was er al voor Windows, de Xbox One en de PlayStation 4. Nu wordt de Switch toegevoegd aan dat rijtje. Een concrete datum is er nog niet voor die release, die in 'de herfst van 2019' zal plaatsvinden.

Nintendo heeft ook releasedata van reeds aangekondigde Switch-games prijsgegeven. Zo komt een port van Final Fantasy VII op 26 maart uit, is een port van Final Fantasy IX per direct verkrijgbaar en GRID Autosport komt deze zomer.

In de Direct-uitzending kondigde Nintendo aan dat de Bayonetta-makers met een nieuw spel komen en dat er een remake van Link's Awakening komt. Ook werd Super Mario Maker 2 aangekondigd en werd er een 'battle-royaleversie' van Tetris uitgebracht.

In de beschrijving van deze video op YouTube staan veel behulpzame timestamps voor wie niet alles hoeft te zien