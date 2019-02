The Legend of Zelda: Link's Awakening krijgt remake op Nintendo Switch

Nintendo maakt een remake van de meer dan kwart eeuw oude game The Legend of Zelda: Link's Awakening. Het spel dat in 1993 voor de GameBoy verscheen, wordt opnieuw gemaakt voor de Nintendo Switch.

De nieuwe versie heeft net als het origineel een perspectief waarbij spelers van bovenaf naar het de speelwereld kijken, maar de remake is verder grafisch volledig vernieuwt. In een filmpje toont Nintendo sfeerbeelden en wat gameplay. Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt, Nintendo zegt binnenkort meer te vertellen.

The Legend of Zelda: Link's Awakening was in 1993 de vierde Zelda-game en de eerste die voor een handheld verscheen. Het originele spel op de Game Boy is in zwart-wit, in 1998 kwam er een aangepaste deluxe-versie van het spel voor de Game Boy Color, in kleur. Van de twee versies zouden meer dan zes miljoen exemplaren zijn verkocht. Nintendo zegt dat de remake dit jaar uitkomt, maar noemt nog geen datum.