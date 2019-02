Bayonetta-studio kondigt Nintendo Switch-game Astral Chain aan

PlatinumGames, de studio achter de Bayonetta-serie, kondigt Astral Chain aan. De futuristische actiegame gaat over een speciale politie-eenheid en komt op 30 augustus uit voor de Nintendo Switch.

Volgens de omschrijving speelt Astral Chain zich af in een multiculturele futuristische stad en werken spelers samen met een humanoid special weapon, genaamd Legion. Dat personage lijkt met een ketting aan de speler vast te zitten. Verder zitten er zowel vuur- als slagwapens in de actiegame.

De game wordt geregisseerd door Takahisa Taura, die ook een belangrijke rol had bij het maken van Nier: Automata. Hideki Kamiya, die verantwoordelijk was voor Bayonetta, houdt toezicht op de ontwikkeling.

Astral Chain komt op 30 augustus uit en verschijnt exclusief voor de Nintendo Switch. PlatinumGames werkt ondertussen ook hard aan Bayonetta 3, zegt Nintendo tijdens zijn Direct-presentatie. Nieuwe informatie over die game, die in 2017 werd aangekondigd, is niet bekendgemaakt.