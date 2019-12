PlatinumGames toont eerste gameplaybeelden van Babylon's Fall

Uitgever Square Enix heeft de eerste gameplaybeelden getoond van Babylon's Fall. Het gaat om een actiegame in een fantasywereld die gemaakt wordt door PlatinumGames. Het spel komt naar de PlayStation 4 en pc, maar wanneer is nog niet bekend.

De gameplaytrailer bevat veel actie en gevechten. Andere elementen van de game worden nog niet uitgelicht. Tijdens de E3 van 2018 werd het spel aangekondigd, toen enkel met een teaser en wat hints over het verhaal. Babylon's Fall speelt zich af in een wereld waarin de godin Gaia zich tegen de mensheid keert. Dat resulteert in de geboorte van de Nomads, die de strijd aan gaan met de godin.

Square Enix zegt in de zomer van volgend jaar meer details bekend te maken over het spel dat door PlatinumGames wordt gemaakt. Die Japanse studio is bekend van Astral Chain, Nier: Automata, Bayonetta en Vanquish. Van de twee laatstgenoemde games komt een remaster uit begin volgend jaar.

De pc-versie van Babylon's Fall zal op Steam verschijnen. Verder komt het spel uit voor Sony's PlayStation 4. Of de game later ook uitkomt voor de Xbox One, is nog niet bekend.