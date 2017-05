Door Julian Huijbregts, donderdag 11 mei 2017 11:19, 3 reacties • Feedback

Sega brengt op 25 mei een pc-versie van Vanquish uit. De game is gemaakt door PlatinumGames, dat ook de maker is van Bayonetta. Het spel verscheen in 2010 voor de Xbox 360 en PlayStation 3. De pc-versie is ongewijzigd, maar kan onder andere in 4k-resolutie gespeeld worden.

De pc-versie van Vanquish bevat ook alle dlc die is uitgekomen voor de science-fiction-shooter. Volgens de omschrijving op Steam kan het spel in 4k-resolutie gespeeld worden met een unlocked framerate. Er is volledige ondersteuning voor controllers, of toetsenbord en muis.

Bij de pc-versie zijn grafische opties zoals anti-aliasing, anisotropic filtering en ssao in te stellen. Ook kan de kwaliteit van de textures en schaduwen worden aangepast. Vanaf 25 mei is de game te koop voor 19,99 euro. Het spel is ook via Humble aan te schaffen.

Vanquish is de tweede consolegame van PlatinumGames die dit jaar door Sega naar de pc wordt gebracht. Vorige maand kwam Bayonetta uit op de pc. Gamers die Bayonetta al gekocht hebben op Steam, krijgen 25 procent korting als zij ook Vanquish op het platform van Valve aanschaffen.