Bayonetta-maker PlatinumGames werkt aan nieuwe engine

PlatinumGames, de maker van onder andere Bayonetta en Astral Chain, werkt aan een nieuwe engine waarop het zijn komende games wil bouwen. Voorlopig heeft het project de werktitel PlatinumEngine.

PlatinumGames heeft altijd al een eigen engine gebruikt, maar volgens de studio is een nieuwe versie hard nodig. De studio heeft interviews op zijn site gezet met zijn eigen ontwikkelaars, die daar over vertellen. De nieuwe engine maakt grotere games mogelijk en maakt het makkelijker om deze te maken, volgens de ontwikkelaars.

De studio heeft ook bestaande engines zoals Unreal Engine geprobeerd, maar zegt dat die niet alle features bevatten die de studio nodig heeft. Het is wel mogelijk dat die features worden toegevoegd, maar het team wil daar niet op wachten en stelt dat het ontwikkelen en verbeteren van een eigen engine daarom de beste oplossing is.

Gebruiksgemak is een belangrijk punt bij het ontwikkelen van de nieuwe engine. Dat moet het voor de ontwikkelaars van de studio mogelijk maken om met weinig moeite prototypes van nieuwe games en ideeën voor nieuwe gameplay in elkaar te zetten.

Er wordt al twee jaar aan de nieuwe engine gewerkt. Op dit moment zijn er zes a zeven teamleden die daar op focussen, maar het team zegt uitbreiding te kunnen gebruiken. Wanneer PlatinumGames zijn nieuwe engine in gaat zitten, is nog niet bekend.

PlatinumGames is bekend van actiegames als Bayonetta en recent Astral Chain voor de Nintendo Switch. Momenteel werkt de studio aan het afronden van The Wonderful 101: Remastered, een nieuwe versie van een eigenzinnige game die in 2013 voor de Wii U verscheen.