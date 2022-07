Bayonetta 3 verschijnt op 28 oktober voor Nintendo Switch

Platinum Games meldt dat Bayonetta 3 op 28 oktober verschijnt voor de Nintendo Switch. Het was al bekend dat het spel dit jaar ging uitkomen, maar de ontwikkelaar had tot nu toe nog geen datum genoemd.

In de trailer die woensdag is gepubliceerd laat Platinum Games meer zien van de gameplay en het verhaal van Bayonetta 3. Dit keer neemt de heks het op tegen een nieuw soort vijand: de Homunculi. Ze zijn niet gemaakt door engelen of demonen, maar door mensen. Ook toont de trailer een nieuw speelbaar personage genaamd Viola, een jonge heks die met een zwaard monsters te lijf gaat.

Iets anders wat nieuw is, is de zogeheten Naive Angel-modus. Deze zorgt ervoor dat Bayonetta minder naakt in beeld komt of haar kleren aanhoudt. Bayonetta kleedt zich namelijk in haar eigen haar, wat de bron is van haar krachten. Op het moment dat ze een veeleisende aanval doet, verdwijnt de 'kleding' van haar lichaam en wordt ze bijna naakt. De nieuwe modus zorgt er dus voor dat Bayonetta zich meer bedekt.

Vooralsnog komt Bayonetta 3 alleen naar de Nintendo Switch. Sinds woensdag is het mogelijk om het spel te reserveren. De eerste Bayonetta-game kwam uit voor de PlayStation 3 en Xbox 360 en daarna voor de Wii U. Deze game verscheen later ook als remaster voor de Xbox One, PS4 en pc. Bayonetta 2 is enkel beschikbaar op de Wii U en Switch.