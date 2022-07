Gratis update Mario Strikers: Battle League voegt twee personages en stadion toe

De eerste gratis update van de Switch-game Mario Strikers: Battle League is donderdag uitgerold. Het voegt onder andere een nieuwe gearset, een nieuw soort stadion en de speelbare personages Daisy en Shy Guy toe.

De update was eerder deze week aangekondigd en is inmiddels beschikbaar. Het nieuwe stadion heet Desert Ruin. Zoals de naam al verklapt, laat het de speler voetballen in een ruïne in de woestijn. De nieuwe gearset is de 'Knight'-set, die de speler extra strength geeft. Het gaat wel ten koste van de speed- en technique-stat. Wanneer de speler de 'random'-optie selecteert bij het uitkiezen van een personage, verschijnt deze voortaan automatisch in de gearset die de speler voor dat personage heeft uitgekozen. Verder heeft Nintendo een paar kleine veranderingen doorgevoerd. Zo is de kans om van een verre afstand een doelpunt te scoren met een zwak schot verminderd.

Mario Strikers: Battle League verscheen op 10 juni voor de Nintendo Switch. Het is ontwikkeld door Next Level Games, de studio achter het originele Mario Smash Football-spel voor de GameCube en Mario Strikers Charged Football voor de Wii.