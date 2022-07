Deal op een RTX 2060: moet je zo'n oude kaart nu nog kopen?

De prijzen van videokaarten dalen gestaag, maar in de top 15 populairste kaarten in de Pricewatch staan as we speak nog altijd uitsluitend kaarten van 500 euro of meer. Op één uitzondering na: een RTX 2060 van ASUS is in de aanbieding voor maar 289 euro. Is dat nu nog een goede deal?

Het waren de afgelopen jaren geen leuke tijden voor de pc-gamer met een beperkt budget. Lange tijd kon je zelfs helemaal geen enigszins moderne videokaart aanschaffen voor minder dan 500 euro. Dat lukt inmiddels wel weer, maar als we het filter op maximaal 300 euro zetten, blijft het aanbod nog altijd karig. Voor dat geld koop je doorgaans een RX 6500 XT met slechts 4GB videogeheugen, of een oudere midrangekaart zoals een GTX 1650 of GTX 1660.

Sinds kort behoort dus ook onderstaande RTX 2060 tot de mogelijkheden, die met 289 euro bijna 100 euro goedkoper wordt aangeboden dan een maand geleden nog gebruikelijk was. Die 100 euro is op dit bedrag veel significanter dan soortgelijke prijsdalingen in het high-end segment. Wat de prijs-prestatieverhouding betreft, lijkt hij daardoor opeens interessant. Echter, de RTX 2060 is een behoorlijk oude kaart: hij werd drieënhalf jaar geleden op de markt gebracht, in januari 2019.

Prestaties

Een paar maanden geleden hebben we nog heel wat videokaarten opnieuw getest voor onze Videokaart BBG, waaronder ook de RTX 2060. Op basis daarvan kunnen we dus prima iets zeggen over de prestaties. Het betreft hierbij wel een Founders Edition, dus dit specifieke model van ASUS zal door de fabrieksoverklok nog ietsje beter presteren.

Op full-hd-resolutie kun je anno 2022 nog heel redelijk gamen met een RTX 2060. Op Medium-settings kwamen we, gemiddeld over alle tien de games die we testen, zelfs nog uit op bijna 105fps. Dat is nog wat beter dan de RTX 3050, die op dit moment minstens 330 euro kost in de Pricewatch. Als we naar de nieuwste low-end kaarten van AMD kijken, dan is de RX 6500 XT een ordegrootte langzamer, terwijl de RX 6600 ongeveer een kwart sneller is.

Ultra-instellingen op 1080p laten de gemiddelde framerate dalen tot 64fps. In de praktijk zal dat betekenen dat je de ene game nog prima op Ultra-instellingen kunt draaien, terwijl de wat zwaardere games een stapje terug vereisen, naar High-settings bijvoorbeeld. Voor gamen op 1440p heb je toch liever een wat snellere kaart, bijvoorbeeld een RX 6600 (XT) of RTX 3060.

Futureproof?

Het viel je misschien al op dat de grafiek van kaarten in 1080p en Medium-settings hierboven wat langer is dan die van de hogere settings en resoluties. Dat komt omdat de kaarten met slechts 4GB videogeheugen, in dit geval de RX 6500 XT en GTX 1650, enkele van de games in onze testsuite in zijn geheel niet kunnen draaien op Ultra-settings. Naar verloop van tijd zullen moderne games natuurlijk steeds meer vram gaan vereisen.

Een videokaart met maar 4GB vram is wat ons betreft dus geen toekomstvaste koop meer. De RTX 2060 heeft met 6GB net wat meer ademruimte. Vooralsnog is dat in alle games die we testen nog genoeg. Wel zul je er rekening mee moeten houden dat er in de toekomst ongetwijfeld games zullen verschijnen die voor de hoogste instellingen minstens 8GB vram zullen vereisen, en je dan dus een stapje terug moet doen wat de kwaliteitsinstellingen betreft.

Raytracing, DLSS en videomogelijkheden

Als je de specificatielijstjes van de RTX 2060 naast die van andere kaarten in dit segment houdt, heeft de RTX 2060 een aantal voordelen. Hoe veel waarde moet je daaraan hechten?

Het eerste vinkje op de doos is dat van raytracing. De RTX 2060 heeft in tegenstelling tot de kaarten uit de GTX 16-serie enkele raytracingcores aan boord. Daar kunnen we snel mee afrekenen; in geen enkele van de door ons geteste games met raytracing is de RTX 2060 in staat om richting de 60fps af te leveren. Raytracing is in dit geval dus niet meer dan een vinkje op de doos. Wil je daar enigszins serieus mee aan de slag kunnen, dan heb je een kaart van een klasse sneller nodig.

Potentieel wel een interessante eigenschap is de ondersteuning voor DLSS. Met deze techniek voor slimme upscaling kun je een game op een lagere resolutie laten renderen, terwijl er amper zichtbaar kwaliteitsverschil is. Het aantal games dat ondersteuning biedt voor deze Nvidia-techniek is vooralsnog veel groter dan bij AMD's FSR. Zeker bij een kaart die niet altijd op eigen kracht hoge framerates zal halen, kan DLSS dus een welkome toevoeging zijn.

Een voorbeeld van de impact van DLSS in de game Control, met raytracing

Een laatste verschil met veel andere low-end kaarten is dat de mogelijkheden voor het coderen en decoderen van video relatief uitgebreid zijn. De TU106-chip van de RTX 2060 gebruikt de volwaardige NVENC-implementatie, die ten opzichte van de modernste topmodellen eigenlijk alleen hardwarematige AV1-decoding mist. H.264 en H.265 kan hardwarematig worden gedecodeerd én gecodeerd, waar bijvoorbeeld de RX 6500 XT deze codecs uitsluitend kan decoderen.

Prijs-prestatieverhouding

Dan komen we aan bij hetgeen waar het om gaat bij een aanbieding: de prijs-prestatieverhouding. De RTX 2060 voor 289 euro biedt met 0,36fps per euro de beste prijs-prestatieverhouding van dit segment, samen met de RX 6600 en GTX 1660 Super. Ga maar na: in onze Prestatiescore op 1080p en Ultra-settings is de RX 6600 ongeveer 23 procent sneller dan de RTX 2060, en die kaartjes zijn momenteel ook vrijwel precies dat percentage duurder. De aanbieding van deze RTX 2060 geeft dus geen betere prijs-prestatieverhouding dan al mogelijk was met de RX 6600, maar de RTX 2060 is onder de streep wel gewoon een goedkopere videokaart, en daarmee een prima optie voor wie niet meer dan 300 euro aan een videokaart wil uitgeven.

De casus ten opzichte van de GTX 1660 Super is wat ons betreft ook eenvoudig te maken. Voor twee tientjes meer krijg je niet alleen een wat snellere kaart, maar ook ondersteuning voor DLSS, een techniek die juist in dit segment soms het verschil kan maken tussen goed speelbaar en onspeelbaar.

Tot slot: goede koop of te oud?

Dat we een ruim drie jaar oude videokaart opeens een prima koop noemen, voelt misschien wat gek aan. We leven dan ook in uitzonderlijke tijden op de videokaartenmarkt. De RTX 2060 was normaal gesproken misschien allang van de markt verdwenen, maar om de tekorten te verlichten, herstartte Nvidia vorig jaar de productie van deze oorspronkelijk in 2019 uitgekomen gpu.

Daarnaast speelt ook zeker een rol dat de low-end opties in de nieuwste generatie videokaarten niet bepaald de meest inspirerende ooit zijn, met bijvoorbeeld de gekortwiekte video-encoder en geheugengrootte van de RX 6500 XT. Zo kan een deal op een ruim drie jaar oude kaart toch nog best te overwegen zijn, op voorwaarde dat je op de hoogte bent van de voors en tegens die we in dit artikel behandelden.