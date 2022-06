Videokaartprijzen naderen introductieprijs na daling met 20 procent sinds maart

De prijzen van RTX 3000- en Radeon RX 6000-videokaarten zijn sinds maart met gemiddeld 20 procent gedaald. Ten opzichte van mei gaat het om een daling van 8 procent. De videokaarten zijn gemiddeld nog 10 procent duurder dan hun introductieprijs.

Videokaarten in het hoge segment daalden in de afgelopen maanden het hardst in prijs. Sinds maart ging er rond de 30 procent af van kaarten zoals de RTX 3080 Ti, RTX 3080 en RX 6900 XT. Ook de RTX 3070 en RX 6700 XT daalden met dergelijke percentages. Ten opzichte van december vorig jaar, toen de gpu-prijzen torenhoog waren, zijn veel prijzen gehalveerd.

Pricewatch-data De prijzen in dit artikel zijn gebaseerd op uit voorraad leverbare videokaarten in de Pricewatch. Dat gaat om videokaarten die binnen 24 uur geleverd kunnen worden via webwinkels die aangesloten zijn bij de Pricewatch. Andere manieren om aan videokaarten te komen, worden op het forum van Tweakers besproken in het AMD-levertijdentopic en het Nvidia-levertijdentopic.

Soms goedkoper dan introductieprijs

Door de aanhoudende prijsdalingen worden er nu voor het eerst sinds lange tijd weer videokaarten onder de introductieprijs verkocht. Dat gaat met name om dure modellen, zoals de RTX 3090 Ti en 3080 Ti, die geïntroduceerd werden toen de prijzen van videokaarten erg hoog waren en een hoge introductieprijs kregen. Gemiddeld zijn RTX 3000- en RX 6000-videokaarten nog 10 procent duurder dan hun introductieprijs. Vooral de wat oudere AMD-kaarten, zoals de RX 6800 en 6800 XT, zijn nog flink duurder dan de prijs die AMD opgaf bij de introductie.

Veel meer Nvidia-uitvoeringen verkrijgbaar

De beschikbaarheid van videokaarten is in de afgelopen maanden flink verbeterd. Dat blijkt ook uit het aantal verschillende uitvoeringen per gpu dat uit voorraad leverbaar is. Opnieuw is die groei vooral zichtbaar bij Nvidia-gpu's. Op het moment van schrijven zijn er maar liefst 50 verschillende RTX 3080-videokaarten leverbaar. Dat is meer dan ooit. Ook het aantal uitvoeringen van leverbare RTX 3070- en RTX 3050-kaarten steeg flink.

Het aantal uitvoeringen van leverbare AMD Radeon RX 6000-kaarten veranderde niet veel. Er is minder keus dan bij Nvidia-modellen. Toch is de beschikbaarheid beter dan in de afgelopen maanden en valt op dat nieuwe kaarten zoals de RX 6750 XT en 6650 XT direct goed verkrijgbaar zijn.

Oververhitte tweedehandsmarkt koelt af

Mining-gpu's op V&A

De prijsdalingen en verbeterde beschikbaarheid vertalen zich ook naar de tweedehandsmarkt. In de afgelopen maanden werden zowel nieuwe als oude videokaarten voor woekerprijzen verkocht. Op Tweakers Vraag & Aanbod worden recente kaarten nu weer aangeboden voor bedragen onder de winkelprijzen en oudere videokaarten van bijvoorbeeld de GTX 1000-serie zijn weer te vinden tegen betrekkelijk scherpe prijzen.

Dat heeft mede te maken met de enorme waardedaling van de bitcoin en andere cryptocurrency. Volgens berichtgeving uit onder andere Azië verkopen miners massaal hun videokaarten. Op V&A zijn ook de eerste dumps van videokaarten die gebruikt zijn voor mining te zien, al gebeurt dat nog niet op enorme schaal.

Nieuwe gpu-generaties op komst

De eerste Nvidia RTX 3000- en Radeon RX 6000-kaarten zijn inmiddels bijna twee jaar oud. De gpu-markt werd sindsdien geteisterd door chiptekorten en een onverwacht hoge vraag door de coronapandemie en de stijgende waarde van cryptocurrency. Nvidia en AMD brengen later dit jaar hun nieuwe generaties videokaarten uit, maar wanneer dat precies zal gebeuren en wat dat zal betekenen voor de prijzen van de nieuwe en huidige videokaarten, is nog niet duidelijk.