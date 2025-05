Beloning voor bitcoinminers is gehalveerd naar 3,125BTC

De bitcoin is weer 'gehalveerd'. Dat betekent dat de beloning voor miners van de munt nog maar half zo groot is als eerder. Na het minen van block 840.000 krijgen miners nog maar 3,125BTC voor hun moeite.

Het is de vijfde keer in de geschiedenis van de cryptovaluta dat er een halving plaatsvindt. Dat is in het originele ontwerp van de cryptomunt opgenomen. Voor de eerste 210.000 geminede bitcoins kregen miners nog 50BTC per block, maar dat is nu voor de vierde keer gehalveerd. Tot gisteren kregen miners nog 6,25BTC als beloning, maar nu is dat nog slechts 3,125BTC voor ieder block dat wordt gemined. De koers van de bitcoin is vooralsnog niet veel veranderd.

In totaal moeten er 64 halveringen plaatsvinden voordat er geen blockbeloningen meer worden uitgedeeld en alle bitcoins in omloop zijn. Het halveren van de munt komt ruwweg eens in de vier jaar voor. Het is een essentieel onderdeel van het ontwerp van de oorspronkelijke blockchain. Het proces moet ertoe leiden dat miners efficiënter blocks minen. Nu is dat proces nog erg prijzig, met name vanwege de hoge energieprijzen. Door het halveren wordt het minen minder aantrekkelijk, al is de beloning omgerekend in echt geld nog steeds veel hoger dan tijdens de vorige halvering in 2020. Toen was de beloning van 6,25BTC nog zo'n 50.000 euro waard, terwijl 3,125BTC met de huidige koers zo'n 192.000 euro waard is.

Wat de halvering met de koers van de digitale munt doet, is niet te voorspellen. Het is altijd moeilijk de koers van de munt rationeel te verklaren. Veel experts denken dat die zal stijgen, maar of dat direct te correleren is aan de halvering van de beloning, is zeer de vraag. Bij de vorige halvering daalde de koers aanvankelijk om later toch weer te stijgen.