NiceHash omzeilt Lite Hash Rate-beperking van vrijwel alle RTX 30-videokaarten

De software-ontwikkelaars van NiceHash hebben de beschermingen van bijna alle Nvidia-videokaarten met Lite Hash Rate weten te omzeilen. De volledige rekenkracht van de kaarten kan nu benut worden met hun QuickMiner-cryptominingsoftware.

Hoe NiceHash de beperkingen op de miningrate heeft weten uit te schakelen, vermeldt het niet. Eerder al kwamen de NBMiner-ontwikkelaars met software die 68 procent van de hashrate van de videokaarten in kwestie wist terug te winnen, maar NiceHash weet de volledige 100 procent aan te tikken. In een screenshot laat NiceHash een QuickMiner-installatie zien die 100 procent van een RTX 3080 Ti benut, met een resulterende hashrate van 120,12MH/s. Benchmark.pl bevestigt dit met hun eigen tests.

Excavator is de naam voor de NiceHash QuickMiner, een tool die bedoeld is voor de beginnende cryptominer. Deze is beperkter in zijn functionaliteiten ten opzichte van de NiceHash Miner, maar daarmee ook makkelijker te gebruiken. De tool ondersteunt overclockingprofielen, mining met de cpu en kan zowel Bitcoin als Ethereum delven.

NiceHash vertelt verder dat de NiceHash Miner in de nabije toekomst ook ondersteuning krijgt voor de volledige hashrate van de Nvidia-kaarten. Eerst willen ze QuickMiner de volledige ondersteuning geven; die software ondersteunt de LHR-omzeiling alleen in een release candidate. Een tijdlijn geven ze niet.

De enige uitzonderingen op de omzeiling van LHR zijn de GeForce RTX 3050 en RTX 3080 12GB. Volgens NiceHash hebben die kaarten LHRV3 aan boord; de rest van de kaarten dan vermoedelijk LHRV2. In de PriceWatch valt te zien dat daar aangesloten webwinkels in totaal momenteel 101 producten aanbieden met Nvidia's LHR-technologie en 603 producten zonder LHR. Lite Hash Rate is een verschijnsel dat alleen te vinden is in videokaarten in de RTX 30-serie.

Tweakers schreef een achtergrondverhaal over Nvidia's relatief nieuwe maatregel om mining met zijn GeForce-videokaarten te voorkomen. Het beoogde doel van Lite Hash Rate is om de videokaarten minder aantrekkelijk te maken voor cryptominers en daarmee de producten betaaldbaarder te maken voor gamers.