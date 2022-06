Prijzen videokaarten dalen verder en beschikbaarheid neemt vooral bij Nvidia toe

De prijsdaling van videokaarten die begin dit jaar is ingezet, blijft doorgaan. In een maand daalden de prijzen gemiddeld met 12 procent. Ten opzichte van december gaat het om een daling van 31 procent. Ook zijn er beduidend meer uitvoeringen van Nvidia-videokaarten verkrijgbaar.

Ten opzichte van onze meting in februari zijn de prijzen van leverbare RTX 3000- en RX 6000-videokaarten in de Pricewatch met gemiddeld 12 procent gedaald. Bij Nvidia-kaarten ging het om gemiddeld 16 procent en bij AMD-kaarten om een daling van gemiddeld 7 procent. Eind vorig jaar bereikten de prijzen van videokaarten hun hoogste niveau tot nu toe. Ten opzichte van december 2021 zijn de prijzen nu gemiddeld 31 procent lager.

Alle videokaarten zijn op het moment van schrijven goedkoper dan in juli vorig jaar. Gemiddeld zijn de kaarten die zowel nu als toen beschikbaar waren, nu 9 procent goedkoper. De grootste dalers in vergelijking met juli vorig jaar zijn de RTX 3080 en de RTX 3060 Ti. Die kaarten zijn nu 19 en 23 procent goedkoper. Ten opzichte van vorige maand daalde de prijs van de RTX 3060 het hardst.

Bij AMD dalen vooral de prijzen van de midrange-modellen. Het RX 6900 XT-topmodel is afgelopen maand niet goedkoper geworden en datzelfde geldt voor de RX 6700 XT. De prijzen van de RX 6600 XT en de RX 6600 daalden het sterkst: met 17 en 19 procent.

Pricewatch-data De prijzen uit onderstaande tabellen zijn gebaseerd op uit voorraad leverbare videokaarten in de Pricewatch. Dat gaat om videokaarten die binnen 24 uur geleverd kunnen worden via webwinkels die aangesloten zijn bij de Pricewatch. Andere manieren om aan videokaarten te komen, worden op het forum van Tweakers besproken in het AMD-levertijdentopic en het Nvidia-levertijdentopic.

Meer Nvidia-modellen verkrijgbaar

Ook zitten er flinke veranderingen in het aantal uit voorraad leverbare modellen per gpu. Dat is met name bij Nvidia-videokaarten het geval. Er is nu keuze uit 41 leverbare uitvoeringen van de RTX 3080, terwijl dat er vorige maand nog maar 23 waren. Ook het aanbod van leverbare RTX 3070 Ti- en RTX 3050-kaarten is flink gestegen. Het aantal verkrijgbare uitvoeringen van Radeon RX 6000-kaarten is niet veel gewijzigd. Alleen bij de RX 6700 XT en RX 6500 XT is er nu meer keus dan in februari.

Adviesprijzen blijven buiten bereik

Videokaarten zijn nu goedkoper dan in juli vorig jaar, maar met name de modellen die eind 2020 geïntroduceerd werden, zijn nog altijd veel duurder dan de adviesprijs van de Nvidia Founders Editions AMD's referentiemodellen bij de introductie. Gemiddeld zijn videokaarten nu 39 procent duurder dan de adviesprijs; vorige maand was dat nog 58 procent.

Het is niet duidelijk in hoeverre de prijsdalingen doorzetten en of de adviesprijzen deze generatie nog in zicht komen. Met name de prijzen voor kaarten als de RTX 3070, RTX 3080, RX 6800 en RX 6800 XT, blijven waarschijnlijk voorlopig beduidend hoger dan de adviesprijs. Die kaarten werden geïntroduceerd vlak voor de wereldwijde chiptekorten.

De eerste kaart van de nieuwe generatie die de adviesprijs zal bereiken, is vermoedelijk de RX 6500 XT. Die videokaart is gebaseerd op een kleine chip en daarmee goedkoop te produceren. Op het moment van schrijven staat die kaart al bij een aanbieder voor 219 euro, maar hij is niet uit voorraad leverbaar en valt daarmee buiten dit overzicht.