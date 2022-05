RTX 3080 Ti in laptops van 4000 euro

Nvidia introduceerde aan het begin van 2022 hun snelste nieuwe videokaart voor laptops, de 3080 Ti. Je zou verwachten dat die gpu in gamelaptops van alle grote merken zijn opwachting zou maken, maar een blik op de Pricewatch leert dat dat niet het geval is. Acer, HP en Lenovo kijken de kat nog even uit de boom en wie weet wachten ze nog tot een snellere processor, voordat ze 3080 Ti-laptops zullen verkopen.

De Alienware 17 R2 en de MSI GS77 hebben al wel die nieuwe videokaart. Beide laptops hebben een schermdiagonaal van 17,3", zijn van een Intel Alder Lake-processor en DDR5-geheugen voorzien. Ze vertegenwoordigen de snelste laptops die beide fabrikanten kunnen leveren en dat zie je ook wel terug in het prijskaartje. Met minder dan 4000 euro hoef je niet aan te komen. Wat krijg je voor dat geld? Dat lees je in deze review.

Alienware x17 R2

Alienware, of eigenlijk Dell, dat de merknaam alweer zestien jaar geleden zich toe-eigende, heeft zijn Alienware-modellen een onderscheidend uiterlijk gegeven. Het bedrijf verkoopt modellen met 14"-, 15"- en 17"-schermen, die allemaal hetzelfde ontwerp hebben. Dat ontwerp wordt gekenmerkt door het verlichte Alienware-logo en ledverlichting rondom de uitstroomopeningen van de koeling. De schermmaat staat in grote cijfers vermeld op de achterkant van het van kunststof gemaakte scherm.

De keuze voor kunststof is opvallend, omdat veel dure laptops een metalen behuizing hebben. Dat heeft daardoor ook een 'luxere' uitstraling. Toch ziet de x17 er niet goedkoop uit en dat komt doordat het gebruikte kunststof een soort zachte afwerking heeft, waardoor het niet aanvoelt als het goedkope, harde plastic dat we van de goedkoopste laptops gewend zijn.

Wat verder opvalt aan de x17 is dat het scherm niet helemaal aan het einde van de behuizing scharniert. Er blijft een soort 'kin' aan de achterkant van de behuizing over, waar de warmte lucht de behuizing kan verlaten en waar alle aansluitingen zitten. Staat je laptop vaak op dezelfde plek, dan is dat wel handig, de kabels kun je dan mooi achter de laptop wegwerken. Een USB-poortje aan de zijkant om even een USB-stick in te pluggen zou eigenlijk wel handig zijn; dat zit er niet, alleen de hoofdtelefoon kun je daar kwijt.

De aansluitingen van de laptop zijn onhandig geplaatst, maar het zijn er wel lekker veel. Er is tweemaal USB-C aanwezig, waarvan een aansluiting Thunderbolt 4 ondersteunt. Verder zijn er twee gewone USB-A-aansluitingen op 5Gbit/s aanwezig en een 2,5Gbit/s-ethernetaansluiting. Externe schermen kun je via USB-C aansluiten, maar er is ook een HDMI 2.1- en en Mini DisplayPort 1.4-aansluiting aanwezig. We zijn blij dat Dell ook een microSD-kaartlezer in de laptop heeft geïntegreerd, maar de plaatsing achterop is onpraktisch.

De kin aan de achterkant van de behuizing zorgt ervoor dat het beeldscherm wat verder naar de gebruiker toe is geplaatst dan bij veel andere 17"-laptops, zoals de MSI GS77. Waarschijnlijk is de plaatsing van het beeldscherm de reden dat Dell het toetsenbord ook wat naar voren heeft geschoven, waardoor er relatief weinig ruimte voor de touchpad over was. Die is dus klein uitgevallen, maar werkt verder prima en heeft, zoals je mag verwachten voor dit geld, een glazen oppervlak.

MSI GS77

Waar de Alienware een onderscheidende, licht gekleurde behuizing heeft, is de MSI van een wat behoudendere, zwarte metalen behuizing voorzien. De laptop heeft rgb-verlichting in het toetsenbord, maar heeft in tegenstelling tot de Alienware geen andere lampjes aan de buitenkant, zoals een oplichtend logo. Sterker nog, dat logo is in subtiel zwart op de achterkant van het scherm geprint en door de relatief dunne behuizing zou je de GS77 nog best mee kunnen nemen een vergadering in. Het blijft natuurlijk wel een 17,3"-laptop, maar met het oog op de hardware is het een compacte laptop. De behuizing is nog wat dunner dan de Alienware en het gewicht ligt met 2,91 kilogram ook iets lager dan bij de 3,05 kilogram wegende laptop van Dell.

De behuizing is voor het grootste deel van stevig metaal gemaakt, alleen de schermomlijsting is plastic. Het scharnier van het scherm zit niet op de uiteinden van de behuizing, maar is wat meer naar het midden geplaatst. Die ontwerpkeuze zorgt ervoor dat je het scherm wat kunt torderen als je het bij de bovenhoeken vastpakt. Gebruik je de laptop zoals die bedoelt is, dan zal je daar niet zo snel tegenaan lopen. In de bovenrand van het scherm is de camera met 720p-resolutie verwerkt. De camera heeft ondersteuning voor Windows Hello, dus je kunt ervoor kiezen om in te loggen met behulp van gezichtsherkenning, maar een vingerafdrukscanner zit er ook op, rechts naast de touchpad.

Die touchpad zit in het midden van de behuizing. De meeste laptopfabrikanten kiezen er juist voor om de touchpad in het midden van het alfanumerieke deel van het toetsenbord te zetten. Omdat de GS77 ook van een touchpad voorzien is, zou de touchpad dan links van het midden van de behuizing uitkomen, maar MSI heeft gekozen voor het midden. De touchpad is groter dan bij de Alienware en werkt daardoor wat fijner. Aan weerszijden van de behuizing zitten de speakers die omhoog gericht zijn. Ze produceren een wat schel geluid, maar doordat ze richting je oren gedraaid zijn is een (video)gesprek op de GS77 beter te verstaan dan op de Alienware, waarbij de speakers omlaag gericht zijn.

Een deel van de aansluitingen zit bij de MSI ook aan de achterkant. Je treft daar de 2,5Gbit/s-ethernetaansluiting en HDMI 2.1 aan, met daarnaast MSI's omkeerbare stroomconnector. De USB-poorten rechts zijn Type-C en een ervan ondersteunt Thunderbolt 4 en biedt ook de mogelijkheid om de laptop op te laden. De ander is een gewone 10Gbit/s-USB-aansluiting, waar je ook een scherm op kunt aansluiten. De linker twee USB-A-aansluitingen hebben een maximale snelheid van 10Gbit/s en tot slot is de laptop voorzien van een SD-kaartlezer. Voor wie de snelle hardware in de laptop wil gebruiken voor foto- of videobewerking, is dat een uitkomst.