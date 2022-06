Onlangs publiceerden we onze eerste review van een laptop met Intels Alder Lake-processor, de ASUS Scar 17. Op dezelfde dag dat Intel die processor aankondigde, kondigde concurrent AMD de Ryzen 6000-processors voor laptops aan, de directe concurrent van Alder Lake. AMD stuurde ons een laptop zodat we de nieuwe Ryzen 6000-processor konden testen. Net als de Alder Lake-laptop is ook deze laptop afkomstig van ASUS, maar het is een heel ander model, namelijk een compacte 14"-gamelaptop uit de Zephyrus-serie, de G14. De G14 is voorzien van twee nieuwe AMD-chips, de Ryzen 9 6900HS-processor en de RX6800S-videokaart. Beide testen we in deze review uitgebreid.

De Zephyrus G14 is geen nieuw model voor ASUS; we reviewden eerder al een model met een Ryzen 4000-processor. Bij de nieuwe versie is het een en ander veranderd, maar de grote lijnen zijn hetzelfde gebleven. De Zephyrus G14 heeft, zoals de naam al aangeeft, een 14"-scherm, wat hem een redelijk compacte laptop maakt. Op het eerste gezicht zou je niet verwachten dat je hier te doen hebt met een gamelaptop, maar als je even verder kijkt, zijn de tekenen onmiskenbaar. Er zitten flinke uitstroomopeningen in de behuizing om de warme lucht af te kunnen voeren en de behuizing is ook een stuk dikker dan die van een ultrabook. Het gewicht bedraagt 1,7 kilogram en dat is voor een 14"-laptop vrij zwaar. Voor een gamelaptop valt het echter erg mee, zeker als je bedenkt dat de videokaart zich kan meten met laptops met een RTX 3070-gpu.

De behuizing van de G14 is van metaal gemaakt en gespoten in een parelmoerachtige kleur, waardoor hij niet echt wit is, maar meekleurt met het omgevingslicht. Ten opzichte van het model dat we eerder testten, is de beeldverhouding veranderd. In plaats van 16:9 is hij nu 16:10, doordat ASUS de onderste schermrand smaller heeft weten te maken. De resolutie is daarmee ook omhoog gegaan, naar 2560x1600 pixels. Doordat de behuizing van metaal is gemaakt, voelt hij stevig aan. Dat mag ook wel, voor de 2500 euro die deze laptop kost. Boven in de schermrand zit de webcam, die ondersteuning heeft voor Windows Hello zodat je met behulp van gezichtsherkenning kunt inloggen. In eerdere uitvoeringen van de Zephyrus G14 zat een vingerafdrukscanner in de aan-/uitknop, maar die is bij deze versie weer verwijderd.

De zijkant van de G14 is voorzien van sleuven waar koellucht doorheen kan worden aangezogen. Dat heeft als gevolg dat de aansluitingen naar voren zijn geplaatst. Aan weerszijden van de behuizing zit een USB-C-aansluiting waar ook een beeldscherm op kan worden aangesloten. De USB-C-aansluitingen ondersteunen beide het DisplayPort 1.4-protocol. Je kunt eventueel ook een stroomadapter aansluiten om via USB-C de laptop op te laden. Dat is alleen zinvol in situaties waarin je de laptop niet of 'licht' gebruikt; als je gaat gamen, zul je de bijgeleverde 280W-voeding moeten aansluiten.

Verder is de laptop voorzien van 'gewone' USB-A-aansluitingen die op maximaal 10Gbit/s werken, en van HDMI 2.0 en een microSD-kaartlezer.

AniMe Matrix en Armoury Crate-software

De achterkant van het Zephyrus-scherm is deels geperforeerd. Volgens ASUS, we hebben het niet nageteld, zijn er 14.969 gaatjes met daarachter 1449 leds. De leds kun je gebruiken om op de achterkant van het scherm dingen als de tijd, datum of het batterijpercentage te tonen. Daar heb je natuurlijk weinig aan als je op het scherm van de laptop zelf zit te gamen, maar als je van een extern scherm gebruikmaakt en de laptop is dichtgeklapt, kun je het zien.

Je kunt ook andere dingen tonen op het AniMe Matrix-display, zoals ASUS het noemt. Je kunt in principe iedere afbeelding kiezen. De Armoury Crate-software geeft hem vervolgens weer op het AniMe Matrix-scherm, dus je kunt ook kiezen voor het logo van je favoriete techsite of gewoon voor een foto van jezelf, zodat iedereen weet wie de eigenaar van de laptop is.

Voordat je iets op het AniMe Matrix-scherm kunt laten tonen, zul je helaas in de Armoury Crate-software moeten duiken. Dat is een draak van een programma waarmee je niet alleen de achterkant van het scherm kunt verlichten, maar ook het beeldscherm kunt kalibreren of een ander kleurprofiel kunt geven, de achtergrondverlichting van het toetsenbord kunt instellen, het prestatieprofiel van de hardware kunt veranderen, en nog veel meer. De software kan dus heel veel, maar de interface is rommelig en inconsistent. Voor sommige opties moet je horizontaal scrollen, terwijl andere verticaal zijn gerangschikt. De Armoury Crate-software begon ooit als een monitoring-tool, maar er zijn in de loop der jaren zo veel opties bijgekomen dat het een doolhof is geworden. Uiteindelijk vind je wat je zoekt, maar handig is anders.

We zijn wel te spreken over het toetsenbord en de touchpad van de G14. Het toetsenbord is voorzien van witte achtergrondverlichting en heeft veel travel en een duidelijke aanslag. Juist bij compacte laptops zie je nog weleens dat het formaat ten koste gaat van het toetsenbord, maar dat is hier niet het geval. We hebben echter wel een andere kritische opmerking over het toetsenbord; vreemd genoeg ontbreekt een printscreen-toets. Het alternatief, onder Windows althans, is de toetsencombinatie Fn+F6, waarmee de software wordt geopend om een screenshot te maken. Het is de vraag of dat onder andere besturingssystemen ook werkt, zoals bij een printscreen-toets het geval is.

De touchpad werkt prettig, dankzij het grote formaat. Dat is een verandering ten opzichte van de vorige generatie, die een kleiner touchpad had. Hier loopt hij van rand tot rand en is hij bovendien van glas gemaakt, wat fijner werkt dan een plastic touchpad.